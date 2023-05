Nesreća u vojarni u Delnicama: Tijekom obuke ozlijeđen vojnik, ozljede mu sanirane u KBC-u Rijeci

U vojarni ''Stožerni brigadir Ante Šaškor'' u Delnicama navodno je došlo do incidenta nakon što je na obuci ozlijeđen hrvatski vojnik. On je rukovao zasad nepoznatim pirotehničko-eksplozivnim sredstvom, uslijed čega je došlo do ozljede.

Nakon incidenta prevezen je u KBC Rijeka gdje mu je sanirana ozljeda šake, prenosi Dnevnik.hr, a navodno su mu teško ozlijeđene i oči. Vojna policija u međuvremenu je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do nesreće i kako bi se utvrdilo postoji li odgovornost.

Sve se navodno dogodilo nekoliko sati nakon što je iz Zapovjedništva Specijalnih snaga otišao predsjednik Zoran Milanović, čiji se posjet održao ovog četvrtka zbog obilježavanja 32. obljetnice osnutka specijalnih postrojbi Hrvatske vojske i Dana Zapovjedništva specijalnih snaga, kao i zbog odavanja počasti poginulim pripadnicima specijalnih postrojbi Hrvatske vojske.

