Neobično otkriće u Vukovaru: Pronašli životinju bez očiju, smatra se izumrlom vrstom

Glodavac slijepo kuče u Hrvatskoj se već pola stoljeća smatra izumrlom vrstom, no stanovnici vukovarskog naselja Vučedol pronašli su kolonije tih životinja na Vučedolu. Ako se potvrdi da je uistinu o tome riječ, bit će to prava ekološka senzacija. Diana Molnar, medicinska kozmetičarka, dolazak slijepoga kučeta u vrt primijetila je prošle godine.

– Godinama obrađujemo vrt i izvrsno uspijeva povrće, no prošle godine muž Robert je primijetio da nedostaje crvenoga luka na gredici. Pitao me zašto sam čupala što me iznenadilo, a pravi je šok uslijedio dva tjedna kasnije kada smo zatekli opustošen vrt. Izgledao je kao brenerom spaljen. Luka uopće nije bilo, nestale su i stabljike luka, dok su stabljike krumpira ostale, ali gomolja nije bilo. I plodovi jagoda su bili pojedeni. Doznali smo od susjeda Anđelka da plodove jede slijepo kuče – ispričala je Molnar za Hrvatski radio Vukovar. Od susjeda Snježane i Anđelka Ištuka čuli su da već 17 godina u njihovom vrtu živi slijepo kuče.

– Prolazila sam kraj vrta i vidjela da se stabljika poriluka trese, a zatim postupno nestaje u zemlji. Pozvala sam muža koji je štihačom presjekao kanal i iz zemlje izvalio čudnu dlakavu životinju veću od krtice, bez repa, bez očiju. Na internetu smo doznali da se radi o slijepom kučetu koje živi u Vojvodini – ispričala je Snježana.

Hrvatska literatura navodi da je slijepo kuče u 19. stoljeću i početkom 20. stoljeća živjelo na području Srijema od Vinkovaca prema Srijemskoj Mitrovici. U drugoj polovici 20. stoljeća zabilježena su nalazišta u Andrijaševcima, Nuštru, Antinu i Pačetinu, no od 1984. godine smatra se izumrlom vrstom jer terenska istraživanja nisu urodila pronalaskom kolonija.

Pavao Dragičević iz Javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti Vukovarsko-srijemske županije potvrdio je temeljem poslanih fotografija da se radi o slijepom kučetu i odmah izašao na teren.

– Radosna je vijest čuti da postoji živa kolonija slijepoga kučeta na Vučedolu. Ovo nam je dragocjen podatak jer ga sada više nećemo smatrati izumrlom vrstom. Doći će specijalizirana ekipa iz Zagreba i obaviti genska istraživanja kako bismo doznali porijeklo ovih vučedolskih glodavaca o čijem sam pronalasku već obavijestio ministarstvo. Ponudit će vlasnicima parcela neko prihvatljivo rješenje, primjerice platiti im nastalu štetu ili možda uhvatiti životinje i preseliti ih na neku drugu lokaciju – rekao je Dragičević.

