Mladi par se vozio ulicama Sarajeva a onda su ih presrela tri automobila

Mladić iz Sarajeva sinoć je na kreativan način odlučio zaprositi svoju djevojku.

Naime, mladi par vozio se ulicama glavnog grada kada su ih presrela tri automobila na kojima je bilo napisano ''Will you marry me?'', odnosno: ''Hoćeš li se udati za mene?''.

Na nekoliko trenutaka zaustavljen je i cijeli promet jer je mladić izašao iz automobila i na jednom koljenu postavio sudbonosno pitanje, prenosi Klix.ba.

Djevojka je pristala, a na snimci koja je objavljena brojni promatrači počeli su uzivikivati te je čak veselje bilo uveličano i vatrometom.

Podsjetimo, i Hrvat je ovih dana odlučio na inovativan način zaprositi svoju djevojku - na tri plakata koji su bili postavljeni na Zagrebačkoj ulici kod Velike Gorice pisalo je ''Što misliš da se oženimo?''.

