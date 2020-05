Nemoguće sunčanje: Pratio ga dizalicom i stvarao mu sjenu

Vozač dizalice u Londonu pronašao je način kako da mu što prije prođe vrijeme i kako da se zabavi. Kada je vidio da se na livadi muškarac pokušava sunčati, pomicao je svoju dizalicu tako da mu blokira sunce i na njega baca sjenu.

"Gledaj, on će se pomaknuti", "gledaj ovo Fred, pomaknut ću se čim krene", rekao je vozač dizalice svom kolegi. Ova ga je situacija jako zabavljala što potvrđuje smijanje na snimci objavljenoj 19. svibnja na Twitteru, piše Daily Mail.

Kada se muškarac na livadi pomaknuo da ponovno bude na suncu, šaljivdžija je pričekao trenutak, a onda polako pomaknuo dizalicu kako bi mu još jednom zaklonila sunce. Dizalicu je pomicao vrlo oprezno kako bi sjena što bolje prekrivala muškarca.

Absolutely 100% can get behind this level of commitment to pettiness. pic.twitter.com/kCVneJYJsO