Evo tko je sve izborio mandat u Saboru: Troje ministara nije upalo, na popisu i europarlamentarci

Glasovi su gotovo do kraja prebrojani, mandati se znaju, a s njima i tko će sve biti dijelom 11. saziva Sabora. Dok se još čeka epilog pregovora stranaka koje sada rade na formiranju nove Vlade, Državno izborno povjerenstvo objavilo je koliko su pojedini kandidati glasova osvojili na održanim parlamentarnim izborima te samim time tko je izborio mandat u Saboru.

Valja znati i da neki kandidati već obnašaju određene funkcije na lokalnoj razini pa nije za očekivati da će oni ići u Sabor. To se, između ostalog, moguće odnosi i na Branka Kolarića koji trenutno obnaša funkciju v.d. predsjednika zagrebačkog ogranka SDP-a. Primjerice, zanimljivo je kako se Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević'', našla na osmom mjestu u prvoj izbornoj jedinici, što ujedno znači da ona neće ići u Sabor.

Zanimljivo je i kako Bojan Glavašević kao zadnji na listi u drugoj izbornoj jedinici nije sakupio dovoljan broj preferencijalnih glasova kako bi ušao u novi saziv Sabora. Stephen Nikola Bartulica je, suprotno od toga, bio predzadnji na DP-ovoj listi u drugoj izbornoj jedinici, no sakupio je 13,33% preferencijalnih glasova i time ulazi u Sabor. Iako je Josip Skočibušić bio nositelj liste Mostove koalicije u četvrtoj izbornoj jedinici, najveći broj preferencijalnih glasova dobila je Vesna Vučemilović tako da i ona ulazi u Sabor.

Nekoliko je i europarlamentaraca ''upalo u Sabor''. Među njima je i Mislav Kolakušić koji je koalicijom u Zagrebu kao nositelj liste u prvoj izbornoj jedinici osvojio 8.361 glasova i tako ulazi u Sabor. S više od 18 posto glasova u Sabor upada i Biljana Borzan koja se našla na zadnjem mjestu u četvrtoj izbornoj jedinici. Zanimljivo je kako je Predrag Fred Matić bio nositelj SDP-ove liste u petoj izbornoj jednici pa također ulazi u Sabor, iako na funkciji europarlamentarca.

Uz to, i jedan ministar iz prošlog saziva nije upao u Sabor - Radovan Fuchs, ministar obrazovanja u HDZ-ovoj vladi. On se, naime, našao na sedmom mjestu u šestoj izbornoj jedinici te osvojio tek 0,78% preferencijalnih glasova, čime ne ulazi u Sabor. Po svemu sudeći, ni ministar financija Marko Primorac ne upada u Sabor zbog preferencijalnih glasova Davora Ive Stiera, no on bi se mogao ''vratiti u igru'' jer je treći na toj listi Mislav Herman koji inače obnaša dužnost predsjednika HDZ-a Zagreb.

S brojem preferencijalnih glasova ne može biti zadovoljna ni Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, jer iako tehnički zbog 6 mandata zadnja ulazi u Sabor, zbog visokog broja glasova na listu umjesto nje dolazi Damir Krstičević. No, s obzirom na to da dva kandidata s te liste - Mato Franković i Blaženko Boban - već obnašaju funkciju na lokalnoj razini, moguće je da će Vučković biti dijelom novog saziva.

HDZ i partneri

Andrej Plenković

Željko Reiner

Nina Obuljen Koržinek

Krešimir Ačkar

Darko Klasić (HSLS)

Gordan Jandroković

Krunoslav Katičić

Dario Hrebak (HSLS)

Ante Deur

Gordan Grlić Radman

Miro Totgergeli

Anđelko Stričak

Zoran Gregurović

Ljubomir Kolarek

Predrag Štromar (HNS)

Damir Habijan

Ivan Anušić

Igor Andrović

Darko Sobota

Ivan Radić

Nataša Tramišak

Goran Ivanović

Josip Đakić

Marin Piletić

Ivan Bosančić

Pero Ćosić

Antonija Jozić

Nikola Mažar

Danijel Marušić

Željko Glavić

Davor Božinović

Davor Ivo Stier

Vili Beroš

Mislav Herman

Tomo Medved

Ivan Celjak

Martina Furdek Hajdin

Marijana Petir (nez.)

Ernest Petry

Veselko Gabričević (HSU)

Nikolina Brnjac

Oleg Butković

Anton Kliman

Josip Ostrogović

Tomislav Klarić

Ivan Malenica

Šime Erlić

Ante Sanader

Branka Juričev Martinčev

Josip Bilaver

Ivan Bugarin

Hrvoje Zekanović (HDS)

Branko Bačić

Damir Krstičević

Blaženko Boban

Tomislav Šuta

Mato Franković

Andro Krstulović Opara

Zvonko Milas

Dario Pušić

Radoje Vidović

SDP i partneri

Arsen Bauk

Dalija Orešković (DO i SIP)

Branko Kolarić

Marijana Puljak (Centar)

Boris Lalovac

Tanja Sokolić

Anka Mrak Taritaš (Glas)

Tomislav Golubić

Siniša Hajdaš Dončić

Barbara Antolić Vupora

Željko Kolar

Boška Ban Vlahek

Miroslav Marković

Jasenka Auguštan Pentek

Mišel Jakšić

Sanja Bježančević

Boris Piližota

Biljana Borzan

Predrag Fred Matić

Martina Vlašić Iljkić

Mario Milinković

Mihael Zmajlović

Krešo Beljak (HSS)

Marija Lugarić

Ivan Račan

Kristina Ikić Baniček

Ivica Lukanović

Sandra Krpan

Dalibor Domitrović

Peđa Grbin

Mirela Ahmetović

Zlatko Komadina

Sanja Radolović

Saša Đujić

Ana Puž Kukuljan

Sabina Glasovac

Tonči Restović

Irena Dragić

Ranko Ostojić

Ivica Puljak (Centar)

Mišo Krstičević

Ivana Marković

Domovinski pokret

Mislav Kolakušić (Pravo i pravda)

Tomislav Josić

Stephen Nikola Bartulica

Mario Radić

Željko Lacković (nez.)

Ivan Penava

Josip Dabro

Dubravka Lipovac Pehar

Igor Peternel

Josip Jurčević

Damir Biloglav

Ivan Šipić

Stipo Mlinarić

Ivica Kukavica

Most

Marija Selak Raspudić

Nino Raspudić

Vesna Vučemilović (Suverenisti)

Marijan Pavliček (Suverenisti)

Nikola Grmoja

Zvonimir Troskot

Marin Miletić

Miro Bulj

Ivan Matić

Božo Petrov

Ante Kujundžić

Možemo!

Sandra Benčić

Ivana Kekin

Damir Bakić

Danijela Dolenec

Luka Korlaet

Tomislav Tomašević

Urša Raukar Gamulin

Gordan Bosanac

Draženka Polović

Dušica Radojčić

IDS

Dalibor Paus

Loris Peršurić

Nezavisna platforma Sjever

Matija Posavec

Dubravko Bilić

Fokus/Republika

Dario Zurovec

Srpska manjina

Milorad Pupovac

Anja Šimpraga

Dragana Jeckov

Mađarska manjina

Robert Jankovics

Talijanska manjina

Furio Radin

Češka i slovačka manjina

Vladimir Bilek

Austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska manjina

Veljko Kajtazi

Albanska, bošnjačka, crnogorska, makedonska i slovenska

Armin Hodžić