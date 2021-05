‘Neki pročelnici klinika iz protesta napuštali sjednicu vijeća zbog monologa Dijane Zadravec'

Slučaj šefice radiologije u Vinogradskoj nastavlja se. Danas se na tu temu sastalo stručno vijeće KBC-a “Sestre milosrdnice”, sastavljeno mahom od pročelnika svih klinika i predstojnika zavoda, a Dijana Zadravec ondje je iznosila svoje viđenje problematike odljeva kadrova i nedostatka uređaja i opreme.

– Ljudi su počeli izlaziti dok je ona govorila, polovica ih je iz protesta izašla s tog sastanka za njezina monologa jer stvarno više nema smisla to slušati – rekli su nam neki od njih.

Frakcijske borbe

V. d. ravnatelja prof. Zoran Vatavuk nije htio govoriti na tu temu. On je otpočetka dao do znanja da se takve stvari trebaju rješavati iza zatvorenih vrata bolnice. Međutim, u KBC-u, koji svoj dugogodišnji ugled gradi već 175 godina, praktički vrije. I to ne isključivo zbog Dijane Zadravec. Čini se da je taj slučaj samo kulminacija prakse političkog kadroviranja i onda frakcijskih borbi unutar iste političke opcije, koja je slojevita i premrežena i teško će je se moći razbiti.

– Ona nije draga osoba i stvarno ne zna s ljudima, to znaju biti strašni sukobi, ali priča nije crno-bijela. U pravu su svi koji kažu da je nemoguća, ali i ona kad kaže da šefovi klinika ne smiju raditi privatno ili da nabavu ne smije potpisivati liječnik. Sve je toliko ispremreženo da je pravdu tražiti nemoguće i ljudi su zato isfrustrirani – govori naš izvor iz bolnice.

Nekoliko osoba iz bolnice s kojima smo razgovarali pitaju se zbog čega se odugovlači sa smjenom kontroverzne neuroradiologinje. Kad bi se to dogodilo, tvrde, dio radiologa bi se vratio. – Da se bivši ravnatelj držao pravila, bila bi davno smijenjena – priznaju danas njegovi suradnici.

Prijavu za mobbing protiv predstojnice Zadravec potpisalo je sedamnaest zaposlenih s onkološke radiologije Klinike za tumore nakon prosvjeda pred tom klinikom proteklog tjedna. Iznijeli su da im se obraća zastrašujućim tonom, prijeti i vrijeđa te da ne mogu raditi u takvom strahu. Otvoreno ju je prozvalo i sedmero radiologa koji tvrde da su zbog njezina neprimjerena odnosa dali otkaz i otišli raditi u druge bolnice ili privatne klinike.

Do sada je Povjerenstvo za unutarnji nadzor kojem je na čelu prof. Davor Vagić već tri puta dalo svoje negativno mišljenje o prof. Zadravec, a sva tri puta predložili su njezinu smjenu te opomenu iz radnog odnosa zbog iznimno teške povrede radne obveze, koja je inače i razlog za otkaz. Riječ je o istupu u medijima bez dopuštenja ravnatelja, kako je opisano u Statutu bolnice i u Pravilniku o radu.

Stigla i peticija podrške!

Najnovija je takva preporuka išla prošlog tjedna, nakon prosvjeda ispred Klinike za tumore. Prethodno su se jednako izjasnili 2020. godine, nakon što je ljetos u javnost puštena snimka telefonskog razgovora između nje i ministra Vilija Beroša, a još prije toga nakon fizičkog obračuna s bolničkom šeficom nabave. Radničko vijeće davalo je također takvo mišljenje. Međutim, sada je tu prvi put i optužba za mobbing koju je potvrdio povjerenik za mobbing.

>> VIDEO Prosvjed ispred Klinike za tumore

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istovremeno, jučer je na kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku kardiologiju, kojeg je predstojnica, pokrenuto potpisivanje podrške prof. Zadravec i njezinu radu. Liječnici po bolnici tvrde da su se tu potpisali samo dvije radiologinje, radiološki inženjeri i specijalizanti s radiologije “koje je stisnula” i kojima o tome može ovisiti ispit.