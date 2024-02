Neka se novi Jadrolinijin brod zove 'Oliver': Trajekt bi povezivo Split i Velu Luku

Nijedan spomenik ni ulica ne bi bolje nosili ime Olivera Dragojevića od trajekta koji vozi na relaciji Split – Vela Luka – Split. Kažu tako u Hrvatskoj glazbenoj uniji, točnije u podružnici HGU u gradu pod Marjanom, iz koje predlažu da se novi brod u floti Jadrolinije, koji će prometovati do Korčule, nazove upravo po pokojnom glazbeniku. Ili "Oliver Dragojević" ili samo "Oliver", kažu u HGU, neka bude ime trajekta jer "veloluški Splićanin i velikan hrvatske glazbe" to je i više nego zaslužio.

Čovik od mora

– Time bi brod, u sjećanje na znamenitog pjevača i glazbenika, povezivao Oliverova dva najdraža grada – ističu u HGU, koji je prijedlog o imenovanju broda poslao Jadroliniji na inicijativu skladatelja te producenta i predsjednika svoje splitske podružnice Tomislava Mrduljaša. Kako kažu u Uniji, brod "Oliver" bio bi spomen na vječni trag koji je glazbenik ostavio u nasljeđe generacijama svojih obožavatelja diljem svijeta.

– Ponosno sačuvajmo uspomenu na velikog umjetnika čije su pjesme spajale svijet i brisale granice te ugostimo brojne prijatelje, domaće i strane turiste na brodu koji će nositi Oliverovo ime. Pokažimo svima da cijenimo naše najveće umjetnike koji su stvarali našu glazbeno-kulturnu baštinu i kolika je bila njihova ljubav prema moru i domovini. Što bi bilo prirodnije nego jedan brod nazvati imenom "čovika od mora". Budimo ponosni na to što nam je ostavio na čuvanje, to što smo imali sreću poznavati ga i živjeti u "njegovu vremenu". Zajedno zaplovimo brodom "Oliver" u muzej Olivera i Dane Olivera u njegovoj Veloj Luci – kažu u Izvršnom odboru HGU Split, koji su svoj prijedlog Jadroliniji i detaljnije pojasnili. Kako su rekli, Oliver je bio "običan veliki čovjek koji je pjesmom ušao u naše domove i postao članom naših obitelji, postao nam znancem".

VEZANI ČLANCI:

– Najveći glazbenik među pjevačima i najveći pjevač među glazbenicima, iscjelitelj pjesmom za sva raspoloženja i svačiju dušu, čovjek čija se pjesma prihvaćala kao terapija. Oliver je za života ostavio neizbrisiv "trag u beskraju". Mislimo da nema čovjeka koji se ne bi potpisao ispod ovih rečenica Igora Brešana i da nema onog koga nije dotaknuo neki otpjevani stih pjesme koju je nosio glas Olivera Dragojevića. Ne postoji ništa uzvišenije što jedan umjetnik može dati svijetu i svom narodu od stvaranja njegova kulturnog identiteta. Je li uopće moguće opisati svu veličinu kakvom je Oliver bio? Kao čovjek volio je svijet oko sebe, more, ljude koje je pjesmom uveseljavao, tješio, pružao nadu. Volio je svoju Velu Luku i svoj Split…. Oliver je bio neusporediva glazbena veličina, besprijekoran glazbenik, istovremeno opušten, običan čovjek i "morski vuk". More i pjesma su ga određivali i uvijek je govorio: "Ne dam nikom da nam dira naše more." Naš Oliver upravo je Jadrolinijinim katamaranom otplovio na svoju posljednju plovidbu iz Splita do Vele Luke – objasnili su u HGU.

Zove se "Vela Luka"

Razmišlja li se o tome da se, prema prijedlogu Hrvatske glazbene unije, trajekt koji vozi na relaciji Split – Vela Luka – Split nazove po Oliveru Dragojeviću, pitali smo i Jadroliniju, iz koje su nam odgovorili da su prijedlog zaprimili u petak te će ga razmotriti. Podsjetimo, brod koji je predmet prijedloga nedavno je u Jadrolinijinu flotu stigao iz Grčke, a trenutačno se zove vrlo jednostavno – "Vela Luka". U izvršnom odboru splitskog HGU, osim predsjednika Tomislava Mrduljaša, još su i Zlatan Stipišić Gibonni, Tiho Orlić, Uršula Najev, Leo Škaro, Tonči Rubić, Petar Dragojević, Stevo Vučković i Ivo Jagnjić.

GALERIJA Nekad simbol Splita, od danas prah i pepeo: Pogledajte što je ostalo od hotela Marjan