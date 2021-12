'Neka donesu danas potpise na Markov trg, neka Milanović pošalje cijeli svoj ured, neka kamere snimaju'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u pratnji ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata, ministrice poljoprivrede Marije Vučković i ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića obilazi pogone tvrtke KFK u Rugvici.

"Meni je drago da smo sa županima, gdje je tema bila demografija. Stalno ističem da je to ključna egzistencijalna tema. Stanovništvo nam stari i zato smo odlučili s HZZ -om na aktivizmu u trenucima kada smo trebali očuvati radna mjesta. Ova mjera 'Biram Hrvatsku', to je nadgradnja za mjeru za samozapošljavanje, po njoj trenutno dobijete do 130.000 kuna ako imate ideju i jedan dio dobije u početku, i ako se to realizira dobijete ostala sredstva kroz 24 mjeseca. S ovom idejom želimo dignuti prag do 150.000 kuna. Za one koji su bili zaposleni barem jednu godinu u nekoj od članica EU, dobili bi još 50.000 kuna. Netko tko radi kao vodoinstalater u Njemačkoj, ima vezu s domovinom, želio bi ono što je stekao primijeniti u Hrvatskoj, ako se prijavi on može maksimalno dobiti 200.000 kuna. Što se tiče migracija u Hrvatskoj, ako idu iz urbanih u ruralna područja, njima kažemo da mogu dobiti 150.000 kuna za samozapošljavanje, dobit će mjeru od 150.000 kuna i još 25.000 kuna. Oko 4 do 4 i pol tisuća ljudi bi moglo koristiti tu mjeru", objasnio je Plenković.

Za iduću godinu predviđeno je više od milijardu i 200 milijuna kuna.

"Mi smo ovu mjeru promislili. Nismo imali dovoljno sredstava nakon što smo osigurali radna mjesta. Sada idemo na one koji se žele vratiti", kazao je premijer.

"Mi smo zaronili u porezna rasterećenja, i taj trend nastavljamo. Hrvatska će imati jedan od tri najveća rasta BDP-a na razini EU", dodao je. "Hrvatska ima najbolji investicijski kreditni rejting. Nema ovdje valova otkaza, niti valova stečaja", dodao je premijer.

Kazao je da se svi suočavaju s inflacijom, dodao je na pitanje novinara što je s inflacijom u Hrvatskoj.

Premijer je iz Zadra dobio prijetnje smrću, ali kaže da to nije ništa novo.

"Nemate vi uvid u moj mail i društvene mreže, ali to je normalna priča u zadnjih pet godina. Ubit, zaklat, spalit, objesiti mene i moje, ništa me to ne čudi", kazao je.

O referendumskoj inicijativi

"Oni ne mare za broj preminulih, ne mare jer nam je zdravstveni sustav funkcionalan. To jedino ima politički cilj da podmeće nogu, Vladi, Stožeru. To je jedini cilj. Ja poštujem ljude koji su dali potpis. Govorim o organizatorima. Pozivam ih neka donesu danas potpise na Markov trg, sve u đuture, neka Milanović pošalje promatrače i ja ću reći Malenici neka i on dođe i neka počnu brojati odmah danas, transparentno, pred kamerom, da vidimo koliko ih ima", kazao je premijer o referendumskoj inicijativi Mosta.

"Oni koji a priori tvrde da je netko lopov da će netko ukrasti to je nečuveno", dodao je. Dodao je da Milanović dovede i cijeli svoj ured, i neka se potpisi broje pred kamerama.

"To je sve postavljane da oni budu na hrvatskoj političkoj sceni. Postoje dva okvira jedan je korona, postoje diktatori koji su izmislili koronu, izmislili da se treba cijepiti. Što ograničili smo ljudska prava. Cijeli svijet ograničava ljudska prava. Iz toga izlazi teta diktatorska, faraonska, to je toliko glupo. Druga teza. Ovdje ste diktatori, ovdje ste lopovi. Nitko od njih nije prstom mrdnuo za ono što je ljudima važno. Imate one koji se trude i one koji su zaduženi sve opstruirati", kazao je

Milanović je hiperkonstruktivan, kazao je premijer.

Na pitanje hoće li sjesti s Milanovićem za stol kazao je: "Dva puta smo sjedili, ja još pokušavam dešifrirati je l' on za euro ili nije. Jeste li vi razumjeli", kazao je premijer.