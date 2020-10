Negativni utjecaj pandemije: U porastu mentalni problemi i ovisnosti

Pandemija koronavirusa negativno je utjecala na zdravstvene usluge za pacijente s mentalnim bolestima i ovisnike, objavila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Samo sedam posto od sveukupno 134 države koje su sudjelovale u anketi WHO-a izvijestilo je da su odjeli za mentalno zdravlje bili u potpunosti otvoreni, a preostalih 93 posto je srezao izdvajanja za te zdravstvene usluge.

„Smatramo da je to zaboravljeni aspekt Covida-19,”, rekla je Devora Kestel, direktorica WHO-ovog odjela za mentalno zdravlje i ovisnosti, dodavši kako je dio izazova u tome što se za taj sektor i prije pandemije premalo izdvajalo.

Samo 17 posto država osiguralo je dodatna sredstva za aktivnosti za pomoć sve većem broju onih s mentalnim poremećajima tijekom pandemije, rekla je Kestel.

„Mi procjenjujemo, a prve informacije i potvrđuju, da se bilježi povećanje broja s mentalnim, neurološkim i ovisničkim problemima koji će trebati našu pozornost”, istaknula je.

Njezina organizacija nema informacija o podacima poput većeg broja samoubojstava, epileptičnih napadaja ili ovisnosti koje bi mogle dovesti do predoziranja, kazala je Kestel. Velik broj država ostavile su otvorene odjele za mentalno zdravlje, no pacijenti su se suočili s drugim izazovima, tvrdi WHO.

„Ograničavanje kretanja su najčešći uzrok poremećaja u 73 posto siromašnijih država”, rekla je Kestel.

Snažnije su pogođene i izvanbolničke usluge, no mnoge bogatije države koriste telemedicinu i moderne tehnologije kako bi pomogli pacijentima s mentalnim poteškoćama, objavio je WHO.