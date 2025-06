Nedostaju nam 284 obiteljska liječnika, 104 ginekologa i 107 pedijatara

Za prvi pregled pacijenta obiteljski liječnici imaju samo 10 minuta iako je potrebno između 15 i 37 minuta. Za pregled dojenčadi i djece primarni pedijatri imaju prosječno devet minuta, bitno manje od 20 do 37 minuta propisanih vremensko-kadrovskim normativima za sistematski pregled djeteta. Primarni ginekolozi pak imaju prosječno 15 minuta po pregledu, a predviđeno je i do 40 minuta. Zbog premalo vremena koje mogu posvetiti pacijentima, liječnici su vrlo nezadovoljni, pokazali su podaci iz drugog vala istraživanja "Studije hrvatskog liječništva 2024." koje provodi Hrvatska liječnička komora.

– Tipičan radni dan obiteljske liječnice u domu zdravlja uključuje 32 pregleda, 40 medicinskih konzultacija te dodatna 42 kontakta mailom, telefonom ili porukama, najčešće administrativne prirode. Kod liječnice u privatnoj ordinaciji te brojke rastu na 40 pacijenata, 48 konzultacija i 42 kontakta – opisala je dr. Ines Balint, predsjednica Povjerenstva HLK za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Upozoravajući na galopirajuću kadrovsku devastaciju, dr. Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Komore, navodi kako je prije tri godine 650 obiteljskih liječnika bilo starije od 60 godina, a sada ih je u toj dobi 870. Manjak vremena uzrokovan je prevelikim brojem pacijenata, do čega dolazi jer nedostaje liječnika. U mreži primarne zdravstvene zaštite (PZZ) nedostaju 284 obiteljska liječnika, odnosno 12% ukupno propisanog broja timova, a fali i gotovo trećina ginekologa (104) i pedijatara (107). Najgore je u pet županija u kojima nedostaje više od 20% obiteljskih liječnika: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Istarska. Pedijatrica Ilonka Artuković upozorava da je posebno zabrinjavajuće to što liječnici nemaju dovoljno vremena za sistematske preventivne preglede, ali ni za temeljno zbrinjavanje bolesne djece; to povećava i rizik od liječničkog propusta. Najteže je u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje nedostaje čak 83% propisanog broja pedijatara.

– Nedostaje 107 pedijatara a od 241, njih 75 starije je od 60 godina. Jasno je da će se u skoroj budućnosti, bez žurnih mjera, primarna pedijatrija u Hrvatskoj urušiti – dodaje dr. Artuković. U četiri županije nedostaje više od polovine ginekologa, a u samo četiri županije manjak je manji od 20% posto pa je kadrovska održivost ginekologije u PZZ-u najveći izazov – upozorava ginekolog Marko Dragić.

Za održivost PZZ-a i privlačenje novih liječnika Komora predlaže devet ključnih mjera. Liječnicima treba omogućiti izbor između rada u domu zdravlja ili u privatnoj ordinaciji, kao i prijenos privatne ordinacije na drugog liječnika. Treba raspisivati nacionalne specijalizacije i omogućiti grupnu praksu, a gradovi i županije trebali bi aktivnije privlačiti liječnike. Dio administrativnih zadataka treba smanjiti informatičkim rješenjima, smanjiti broj osiguranika po obiteljskom liječniku na 1500, po pedijatru na 850, a po ginekologu na 5000.