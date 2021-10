Rast cijena goriva i mogućnost njihova zadržavanja na sadašnjim razinama neminovno će u Hrvatskoj dovesti do znatnih poskupljenja prijevoznih usluga u cestovnom teretnom prijevozu, a to će utjecati i na više cijene proizvoda. Usto, manjak vozača kamiona mogao bi dovesti do nemogućnosti kvalitetne opskrbe osnovnim potrepštinama i time bi nas mogle dočekati poluprazne ili prazne police u trgovinama.