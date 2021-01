'Ne znam zašto još nije proglašena katastrofa, mora se znati tko je odgovoran'

Predsjednik Zoran Milanović povodom prve godine mandata dao je intervju za emisiju Točka na tjedan N1 televizije.

Govorio je o razornom potresu koji je pogodio Baniju, a u kojem su mnoge obitelji ostale bez svojih domova.

– Poginula je djevojčica u Petrinji na mjestu gdje sam ja prolazio više puta, u obnovljenoj zgradi. Smrt je najgora, a onda nakon nje strah – kazao je Milanović. Na pitanje mislili i dalje da je Hrvatska slučajna država, kako je jednom rekao dok je prije osam godina kao premijer obilazio područja u Slavoniji pogođena sušom, kazao je kako je ta izjava izvučena iz konteksta.

– Suša nije isto što i potres, potres je ogroman strah, čak i vrsta religijskog straha – rekao je.

Nije mu jasno, kaže, zašto još nije proglašena katastrofa te zašto nije određeno tko je glavni za sanaciju potresa.

– Ne znam zašto nije proglašena katastrofa. To su pravno jako važne stvari, jer se ne zna tko ima ček u ruci. Mora se proglasiti stanje da bi se iz tog stanja mogli izvlačiti zaključke. Mora se proglasiti katastrofa i reći tko je tu glavni, je li to Božinović, Medved… Ne mogu ljudi preko maila naručivati kontejnere. Prvo, to košta, drugo mora se znati tko je odgovoran – rekao je predsjednik.

– Po meni bi to trebao biti Medved. Treba se znati vertikala, treba se znati tko odgovara. Vojska se dala maksimalno, ali sustav ne može počivati na vojsci koja ima 15.000 pripadnika. Vojska je tu, ubit će se od posla, ali vojarna u Petrinji je čistim migom obnovljena i tamo su sad smješteni ljudi. To je čista sreća – rekao je Milanović.

– Proglasite katastrofu i dajte nekome ček. Netko treba potpisivati ček – istaknuo je.