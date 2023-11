'Ne mogu znati svaku stavku koju knjiži neko ministarstvo'

Zbog čega je trošak 3D skeniranja kulturnih dobara nakon razornih potresa u Zagrebu i Petrinji u godišnjem izvješću o izvršenju državnog proračuna za 2021. godinu naveden kao trošak koji je podmiren iz Fonda solidarnosti EU, pitanje je na koje je jučer pokušao odgovoriti ministar financija Marko Primorac. Podsjetimo, riječ je o poslu plaćenom ukupno nešto više od 19 milijuna kuna, a u međuvremenu je postao predmet interesa Ureda europskog tužitelja, čiju nadležnost resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek i premijer Andrej Plenković osporavaju tvrdeći da se nije radilo o europskom, već o nacionalnom novcu.

U oči pritom najviše upada stavka od 6,037.406,25 kuna koja je u polugodišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna za 2021. godinu evidentirana kao proračunski novac, da bi do kraja godine, kako smo već rekli, postala pomoć EU, a zatim se, u nedavnom priopćenju Ministarstva financija, ponovno prometnula u nacionalna sredstva. Primorac je, pak, novinare jučer poučio kako se Fond solidarnosti povlači tako da se prvo posao plati iz nacionalnih izvora, a potom traži refundacija iz Fonda solidarnosti. A za ovaj posao, koliko je njemu poznato, takva refundacija, kaže, nikada nije zatražena. Pokušao je, zatim, obrazložiti kako je došlo do toga da isti trošak u godišnjem izvješću osvane kao europski novac.

– Knjiženja u međuvremenu i prikazivanja te stavke ovise o knjiženjima koje obavljaju djelatnici Ministarstva kulture, za koje pretpostavljam da su u drugom polugodištu planirali ili mislili da će to biti prihvatljiv trošak za Fond solidarnosti pa su ga prikazali kao stavku koja će biti eventualno refundirana – rekao je Primorac.

Problem je, međutim, što u izvršenju proračuna ne bi trebalo očekivati stavke koje će "eventualno biti refundirane", nego podatke o tome kako je javni novac povjeren Vladi doista i potrošen pa se postavlja pitanje može li se vjerovati i drugm stavkama koje govore o povlačenju novca iz Fonda solidarnosti i može li se na temelju izvješća o izvršenju proračuna zaključiti u kojoj je mjeri doista povučen taj fond. Na to pitanje ministar nije odgovorio.

– Ako nije refundirano, onda znači da nije Fond solidarnosti. To je sve što vam ja mogu reći, a što je tko kada knjižio, to su predetaljna pitanja da bi ministar financija znao za svaku stavku što pojedino ministarstvo knjiži, koje je u međuvremenu sklopilo ugovore, s kim i zbog čega. Zašto je, kada i tko procijenio da evidentira to na ovaj ili onaj način, ja vam na ta pitanja ne mogu odgovarati – poručio je Primorac.

