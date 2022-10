Nažalost, štrajk visi nad glavom ne samo Vladi već i učenicima

Članovi obrazovnih sindikata, nema nikakve sumnje, već su spremni za sindikalne aktivnosti. Kao najbrojniji, ne samo da ne planiraju odustati, oni su se još i prije u svim sindikalnim organizacijama koje uključuju nastavnike, profesore i učitelje kako u osnovnim tako i u srednjim školama, ali i u visokoobrazovnim institucijama, izjasnili da nisu na “ti” s onim što im nudi Vlada. Neće odustati, a ni propustiti priliku da se nametnu kao ključni dionici potencijalnog i u sindikalnoj organizaciji već spremnog štrajka u trenutku kada se na noge dižu svi – i kada, uostalom, Hrvatska po sindikalnim aktivnostima zaostaje za Europom. Ali i za europskom plaćom.

Ne treba čuditi ako upravo obrazovni sindikati preuzmu glavnu ulogu jer se, svjesni su, nalaze u nadmoćnoj poziciji još uvijek svježeg sjećanja na 2019. godinu, kada su mobilizirali svoje članove, koji su, među ostalim, štrajkali gotovo četrdeset dana. U cijeloj priči, iako su se i tada izborili za povećanje osnovice, najviše su stradali učenici, koji su se u štrajku morali prilagođavati, a tada se čak strahovalo da bi se zbog nadoknada, koje su bile i subotama, mogla ugroziti državna matura i upisi na fakultete. No nakon štrajka naši su se učenici suočili s pandemijom, a onda i s dvije godine školovanja na način koji Hrvatska do tada nije imala – online.

Sve to dovelo je do narušenog učenja, slabog znanja, pada obrazovne kvalitete, koja će još izraženija biti u godinama koje slijede. Štoviše, imala je pandemija i značajan utjecaj na mentalno zdravlje mladih upravo zbog činjenice da nisu pohađali fizičku nastavu, a sada, taman nakon što su završili jednu školsku godinu bez mjera i krenuli u istu takvu drugu školsku godinu poslije negativnog niza – prijeti novi štrajk. Za učenike to znači još nadoknada, još više samostalnog rada, još više virtualnog sadržaja i još vremena bez škole. Dok se ljudi koji doista i trebaju dobiti na važnosti u društvu bore za plaće. Ali kao i te 2019., tako i ove potencijalne štrajkaške godine u obrazovnom sustavu nešto mora biti jasno – niti su svi profesori profesori, niti bi svi trebali biti jednako plaćeni, niti su baš svi stvoreni za tu profesiju. O tome svjedoči nerazmjer znanja i zaključenih ocjena...

VIDEO Hit izjave Andreja Plenkovića: 'Je li alergija? Je li jugo?', 'Grintavac, Gargamel...', 'Ni psu, njegove cipele'