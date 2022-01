Nassim Nicholas Taleb posvađao se s Bakićem na Twitteru: 'Blokiram idiote, oprosti'

Nassim Nicholas Taleb, libanonsko-američki esejist, matematički statističar te bivši trgovac opcijama, analitičar rizika i aforističar blokirao je Nenada Bakića na Twitteru te ga je nazvao 'imbecilom'.

Taleb svoja mišljenja često iznosi na Twitteru, a sada je pisao o koronavirusu.

- Mnogo vas psihopata navodi da vjerujete da veći rizik zaraze covidom imaju osobe koje ne vježbaju i koje su pretile. Dva glavna rizika od zaraze covidom su spol (muški) i godine, a kako se godine povećavaju, indeks tjelesne mase postaje sve manji i manji faktor rizika - napisao je Taleb na što mu je Bakić odgovorio da je to pogrešno.

- Starost je trivijalna, a inače to su (faktori rizika) pretilost, strah i anksioznost - napisao je Bakić.

