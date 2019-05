Ruža Tomašić: Narod uviđa da se može i bez HDZ-a i bez SDP-a

Hrvatska politička zvijezda netom završenih izbora za europski parlament nositeljica je liste Hrvatskih suverenista Ruža Tomašić, koja je od svih kandidata i kandidatkinja izašlih na izbore dobila najviše preferencijalih glasova birača. Čak 69.167. To da su birači najviše zaokruživali njezino ime, događa se drugi put pa ona, njihovom voljom, drugi put postaje, odnosno i dalje ostaje hrvatska zastupnica u Bruxellesu. O tome, ali i rezultatima konkurencije, kao i planovima za novi europski mandat, razgovarali smo jučer poslijepodne dok je kao brižna baka išla po unučicu u vrtić.

I opet najveći broj dobivenih preferencijalnih glasova pokazuje da birači očito najviše vjeruju i najviše nade polažu upravo u vas. Što mislite – zašto?

Valjda zato što me cijene. Drugo, nemojmo zanemariti zajedništvo. Toliko glasova sigurno ne bih dobila da sam išla sama. Ovo je dokaz da zajedništvo nema alternativu i ako desnici želimo dobro, to znači da zajedno moramo ići i na izbore za hrvatski parlament. A ovoliku sam podršku opet dobila očito i zato što nikada nisam imala, niti imam, figu u džepu. Nisam govorila jedno, a radila drugo. Govorila sam ono što sam radila i radila sam ono što sam govorila. Godinama sam vjerodostojna sama sebi i svojim stavovima. I dalje stojim iza onoga što sam radila i napravila.

Je li vas netko od protukandidata nazvao i čestitao na uspjehu?

Jedina koja mi je čestitala je Biljana Borzan. Svatko radi na svoj način. Neka svi oni samo dobro rade, a hoće li se meni javiti i čestitati, to mi je manje važno.

Tijekom kampanje govorili ste da očekuje dva mandata, pa sad kada ste dobili samo jedan, smatrate li to uspjehom ili neuspjehom Hrvatskih suverenista?

Smatram to uspjehom zato što nam je nedostajalo samo 30 tisuća glasova za drugi mandat. I ovaj je jedan mandat puno, pogotovo kada nam ankete prije nisu davale gotovo ništa, čak ni prolazno mjesto.

Tko je birač koji glasa za vas?

To je netko tko poštuje rad i voli istinu, a takvih u Hrvatskoj ima dosta, i više nego što se čini. Dosad se stalno naglašavao i poticao dojam o premoći, veličini i jačini samo dviju stranaka, a narod sad uviđa da se može i bez HDZ-a i bez SDP-a.

Zamjetno je da baš vama glasove daju i HDZ-ovi birači.

HDZ-ovi birači glasaju za mene jer je HDZ promijenio smjer, nije više ono što je bio. HDZ bi trebao biti nacionalna stranka koja se brine o tome što žele hrvatski birači, a ne što želi Bruxelles.

Rekoste prije da ako ne uspijete opet ući u EU parlament odlazite u mirovinu. Ipak, raduje li vas to malo odgađanje mirovine?

Raduje jer mogu dovršiti započeti posao te tako pokazati da se Europsku komisiju može pobijediti. Radi se o trijalogu za malu plavu ribu u Jadranu, gdje je EK htio uvesti kvote, smanjiti izlov za 50%, što znači da bi oko 10 tisuća ljudi ostalo bez posla.

HDZ je sad podbacio, dobio je mandat manje od najavljivanog. SDP pak isti broj osvojenih mandata, četiri, smatra trijumfom. Kako vi komentirate izborne rezultate tih stranaka?

SDP ima dvostruko više postotaka od nas, ali četiri mandata, a mi samo jedan, što znači da je njemu uspjeh donijela D’Hondtova metoda. Stoga euforiji, koja ih je u toj stranci obuzela, nema mjesta. A za ovaj uspjeh SDP-a nije zaslužan Davor Bernardić, već njihova zastupnica Biljana Borzan. HDZ-u je pak narod dao na znanje da im se ne sviđa HDZ-ova politika i put kojim idu i vode cijeli narod. Što se tiče Karla Resslera, očekujem od njega da će se puno angažirati u EU parlamentu i braniti interese Hrvatske, a ne interes Europske pučke stranke ili Europske komisije. Bude li dobro radio, bit će to znak svim biračima da mladim ljudima treba dati šansu. Ressler ima sjajnu priliku da se pokaže, no bude li nečija marioneta, bude li radio samo ono što mu netko drugi kaže, onda će mladi u politici imati manje šanse.

A uspjeh Mislava Kolakušića?

On mi je iznenađenje jer nema nikakvog političkog iskustva. Govorio je puno stvari koje su u nadležnosti hrvatskog parlamenta i činilo se kao da on vodi bitku za hrvatski parlament pa će narod sad očekivati da će u Bruxellesu govoriti o temama o kojima je govorio ovdje, a tamo za to neće biti šanse.