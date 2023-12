Napeta borba do uništenja 'Spužva bot osvetnika', 'Tostera smrti' i 'Maradone'

Oružje mu je napravljeno od 207 grama cementiranog čelika, u vrtnji može doseći brzinu od 15.000 okretaja u minuti, a maksimalnim okretajima doseže brzinu jednaku onoj metka maloga kalibra, što je “dovoljno da lansira protivnika 18 metara u zrak”. Ima pogon na četiri kotača, osigurava brz i precizan napad, a ime mu je “Eggsecutioner”, kako ga je nazvao tim “Judge and Jury”, a koji čini skupina studenata sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB).

Protutenkovski oklop

Govorimo, dakako, o pobjedniku trećeg izdanja manifestacije “Fightbotics”, odnosno borbi robota koje su se proteklog vikenda održale u klubu Močvara. Organizirala ga je, kao i prethodna dva puta, skupina mladih entuzijasta, studenata zagrebačkih fakulteta, Vedran Kocijan, Marta Vukoja, Marin Dominković, Noa Galić i Hana Ilijazović s FSB-a, Dorian Erić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) te Dominik Gadže s Visokog učilišta Algebra.

– “Fightbotics” je natjecanje u organizaciji studenata FSB-a i FER-a koje entuzijastima omogućuje da upogone svoje robote i međusobno se bore na jedinstvenom događaju u našoj ‘custom-made’ areni za borbu. Na natjecanje se mogu prijaviti srednjoškolci, studenti, hobisti i tvrtke te je sudjelovanje otvoreno i besplatno za sve. U sklopu natjecanja organiziramo i praktične radionice koje odabranim studentskim timovima daju priliku da osmišljene koncepte borbenih robota prenesu u stvarnost – ističe Hana Iljazović.

Borbe robota, dodaje, počeli su organizirati lani, glavni inicijator bio je Vedran Kocijan, a svakim novim događajem privlače sve više sudionika, ali i publike koju je animirao voditelj, poznati domaći kazališni i filmski redatelj Mario Kovač. Tako se za ovo, treće izdanje prijavilo čak 25 ekipa, sudjelovale su 22, i to one koje su činili studenti s FSB-a, FER-a, zagrebačkoga Tehničkog veleučilišta te Strojarskog fakulteta Slavonski brod. No bilo je tu i mlađih entuzijasta kao što su učenici zagrebačke V. gimnazije, članovi dubrovačkog Informatičkog kluba Futura te đaci Tehničke škole Ruđera Boškovića.

– Ovog smo puta ostvarili i suradnju sa studentima zagrebačke Akademije dramske umjetnosti koji su cijeli događaj popratili volonterski. Snimali su i fotografirali, a te će materijale koristiti i u izradi dokumentarnog filma o “Fightboticsu” koji je u planu. Odaziv na ovo okupljanje bio je odličan, karte smo rasprodali u tri dana, a osim studenata u publici je bilo i mnogo roditelja s djecom, što je samo potvrda da idemo u dobrom smjeru – dodaje Maja. Na drugom mjestu našao se još jedan robot koji su izradili studenti s FSB-a, odnosno članovi Udruge mehatroničara, a nazvali su ga “Spužva bot osvetnik”.

– Njegova špatula za rakburgere izrađena je od protutenkovskog oklopa, a gaće su mu izrađene od sedam slojeva kevlara. I dalje nije položio vozački, što je vidljivo po njegovu kretanju, no to ga neće spriječiti da samelje protivnika u pljeskavicu – kako stoji u opisu.

Mjeseci rada

Treće mjesto na natjecanju zaslužio je “Dr. Maus”, čiji je kreator Neven Lukić, student FER-a, borili su se i “Petabite” koji su izradili srednjoškolci, “Maradona”, “slavonski bećarac” koji je na natjecanje stigao iz Slavonskog Broda te dubrovački “Toster smrti”. Među prvih pet našao se i onaj s kojim su se natjecali đaci Tehničke škole Ruđera Boškovića, na koje su organizatori, kaže Hana, posebno ponosni jer ih kao stariji i iskusniji nisu mentorirali.

– Jedini uvjet koji smo postavili natjecateljima bio je taj da roboti ne smiju biti teži od 1500 grama, svaka ga je ekipa sastavljala dva do tri mjeseca i to raznim tehnikama. Samo sudjelovanje na natjecanju možda je malo demotivirajuće, jer neki roboti čak završe i na otpadu, no većina ih nakon borbe završi u reciklaži pa se često neki dijelovi koriste za izradu novih robota. Ali na greškama se uči, što je dobra strana natjecanja, jer tako ekipe mogu vidjeti koje su dijelove možda mogli bolje i kvalitetnije napraviti, pa znaju za idući put. Ionako prijava na svako iduće natjecanje zahtijeva izradu novog robota – ističe Hana.

