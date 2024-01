Poznatog ličkog poduzetnika napao pijani trojac: Slomili mu ruku, razbili inventar popularnog izletiša

Pijani trojac zapio se u noći na nedjelju u srcu Like, u prekrasnom drvenom restoranu na Izletištu Cvituša u Lovincu. Radno je vrijeme već završilo, svi su gosti otišli nakon što su uživali u prekrasnom danu na skijalištu, uz finu večeru, zabavljajući se uz nastup benda. U restoranu je sve već utihnulo, osoblje je pospremalo, ponoć je prošla, bližila su se dva sata ujutro, a nakon što su opetovano zamolilo ekipu da napusti lokal, trojac se naljutio. Nisu htjeli otići, već su postali nasilni, nahrupili su i na vlasnika, naguravali ga opirući se pozivu da iziđu iz lokala iz kojeg su već svi gosti izišli. Vlasnik, Hrvoje Račić (51), u tom je naguravanju pao i slomio ruku. Na kraju je osoblje lokala uzišlo, a nasilnici su do dolaska policije uništavali dio inventara.

- Sreća je u nesreći što je pukla lijeva ruka, pa ću lakše dočekati da zaraste - kroz smijeh nam, uvijek nasmijan i optimističan priča Hrvoje Račić, jedan od pokretača niza turističkih projekata u Lovincu. Kaže da ne zna što je dečkima došlo, da ih zna iz viđenja, znali su dolaziti i ranije, ali ovakvih incidenata nije bilo. Odmah je pozvana i policija. Očevid je trajao do poslijepodneva u nedjelju, tako da je najpopularnije ličko izletište koje ima i sanjkalište, manju skijašku stazu na koju su postavili umjetni snijeg dok su čekali da padne pravi, gostima otvorilo vrata oko 15 sati u nedjelju.

- Žao mi je što se to dogodilo, ispričali smo se i gostima koji su čekali da se restoran otvori, a za to su vrijeme uživali u sanjkanju i snježnim radostima na stazi uz restoran, jer je bio prekrasan, sunčan dan, a ugođaj sa prirodnim snijegom po svuda bio je odličan. Puno nam je gostiju došlo, ali imali su razumijevanja. Nije ugodna situacija, ali što možemo, život ide dalje, nadamo se da se ovakve stvari više neće događati, mi ćemo i dalje raditi i stvarati atmosferu ugodnog, obiteljskog sanjkališta i izletišta kakvog naši gosti iz čitave Hrvatske poznaju. Istina, roditelji jednog od napadača su mi se ispričali i to je ipak lijepa gesta, ali su roditelji tek jednog napadača smatrali da se trebaju ispričati - kazao nam je H. Račić.

Pripiti trojac u restoranu je uništio dio namještaja, kasu, a kompletan iznos štete vlasnik će utvrditi i sudskim putem tražiti naknadu štete od počinitelja tog kaznenog djela, odnosno prekršaja. Naime, iz PU ličko-senjske objavili su da su istu noć proveli istragu u kojoj su utvrdili postojanje osnova sumnje da je 24-godišnjak iz Gračaca počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede.

- On se sumnjiči da je u nedjelju, 21. siječnja 2024. godine, oko 2 sata ispred ugostiteljskog objekta u Lovincu, ničim izazvan fizički napao 51-godišnjaka iz Lovinca i teško ga ozlijedio. Kriminalističko istraživanje se nastavlja s obzirom na to da je istu noć više osoba uništilo inventar unutar predmetnog ugostiteljskog objekta - naveli su iz PU ličko-senjske.

Počinitelji, naravno, moraju propisno biti kažnjeni za svoj vandalizam i divljaštvo koje nema nikakvog opravdanja, jer povoda za takvo iživljavanje nisu imali, niti je napadu prethodila ikakva svađa. Uostalom, uništili su tuđu imovinu i to moraju platiti, u protivnom se šalje kriva poruka javnosti i ostalim potencijalnim vandalima. Pijani je trojac postao agresivan kada su u više navrata zamoljeni da iziđu iz restorana jer je radno vrijeme već završilo. Sreća u nesreći je i ta, što u restoranu više nije bilo drugih gostiju, pa nisu doživjeli ove neugodne scene.

