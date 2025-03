Nakon Trumpovog bijesa zbog lošeg portreta, Putin ga iznenadio neočekivanim darom

Kremlj je potvrdio da je ruski predsjednik Vladimir Putin poklonio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sliku sebe, nakon što je Trump oštro kritizirao drugi portret koji je naslikala britanska umjetnica, nazvavši ga "zaista najgorim". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nekoliko sati kasnije izjavio je da su dužnosnici Bijele kuće pod utjecajem Rusije, jer je Trump navodno ponavljao kremaljsku propagandu.

U ponedjeljak je Kremlj objavio da je Putin naručio umjetniku da naslika Trumpa kao dar predsjedniku, što je potvrdio i Steve Witkoff, američki posebni izaslanik. Witkoff je u subotu, tijekom intervjua s Tuckerom Carlsonom, opisao dar kao "predivan portret" koji je izradio "vodeći ruski umjetnik", pše SkyNews. S entuzijazmom je dodao da je Trump bio "vidljivo dirnut" Putinovim gestom, opisavši ruskog lidera kao "super pametnog" i "ne tako lošeg momka". Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je Putin Trumpu uručio "osobni dar" putem Witkoffa ranije ovog mjeseca u Moskvi, dodavši da će samo Putin otkriti daljnje pojedinosti o umjetničkom djelu.

Novi portret još nije javno prikazan, no njegovo postojanje potvrđeno je istog dana kada je Trump žestoko kritizirao drugi portret izložen u zgradi Kapitola države Colorado. Predsjednik je uputio oštre kritike na račun te slike, čak je tvrdio da je "namjerno iskrivljena". Za usporedbu, istaknuo je da portret Baracka Obame izgleda "prekrasno". Navodno je ta slika već predviđena za brzo uklanjanje nakon Trumpovih negativnih komentara. Nakon vijesti o dva portreta, Zelenski je u svom noćnom obraćanju upozorio da su dužnosnici Bijele kuće pod ruskim utjecajem. Tvrdio je da Trump ponavlja kremaljsku propagandu, posebice u vezi s ruskim tvrdnjama da su tisuće ukrajinskih vojnika opkoljene u Kursku – što je Trump također spomenuo. "To je bila laž", rekao je Zelenski, dodavši: "Vjerujem da je Rusija uspjela utjecati na neke ljude u timu Bijele kuće putem informacija. Njihov signal Amerikancima bio je da Ukrajinci ne žele okončati rat i da ih treba prisiliti na to."

Putinov dar službeno je priznat dok su američki i ruski pregovarači ponovno sjeli za stol u Saudijskoj Arabiji,a također se spominje kakao je navodno Putin rekao da se molio za Trumpa nakon prošlogodišnjeg pokušaja atentata na njega.

Trump još nije javno komentirao ovu gestu dobre volje iz Kremlja. No, teško da bi ona mogla izazvati gore kritike od portreta britanske umjetnice Sarah Boardman, koji trenutno visi u zgradi Kapitola u Coloradu. Tijekom Trumpove inauguracije, Boardman je objasnila razlog neobičnog prikaza predsjednika na slici. Rekla je da će Trump jednog dana biti zamijenjen novim predsjednikom, pa u povijesnim knjigama mora "izgledati neutralno". "Moj portret predsjednika Trumpa nazvan je promišljenim, nekonfrontacijskim, nije ljut, nije sretan, ne tvita", rekla je umjetnica. Dodala je da u svojoj umjetnosti uvijek isključuje osobne osjećaje prema subjektu i da može "ostaviti te emocije pred vratima".