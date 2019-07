Nakon predsjednice i Krčka biskupija za povratak Bašćanske ploče iz Zagreba na otok Krk

Inicijativa hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se Bašćanska ploča vrati na Krk naišla je, čini se, na dobar odjek u Krčkoj biskupiji, koja je vlasnica Bašćanske ploče.

– Službenog stava još nema jer trebamo imati interni dogovor. Ne postoji nikakav spor između biskupije i HAZU jer 1934. biskup Srebrnić dogovorno je dao ploču na desalinizaciju, no jasno je da je Krčka biskupija vlasnica Bašćanske ploče i ona je predana na čuvanje. Pogotovo kada znamo da je između dva svjetska rata bila velika opasnost da ovdje dođu Talijani, kao što su bili 1920. i 1941., koji bi je mogli uništiti. Prema tome, to je predano s intencijom da se čuva i bude na sigurnom, međutim sada je pokrenuto to pitanje i ono je otvoreno – rekao nam je generalni vikar Krčke biskupije mons. Franjo Velčić, dodajući da bi za povrat Bašćanske ploče najzainteresiranija mogla biti lokalna zajednica.

– Mogla bi biti zainteresirana mjesna zajednica Jurandvor. No, treba znati da je crkva sv. Lucije u Jurandvoru opatijska crkva. Nije župna, ni mjesna, ni u vlasništvu Baške, nego je opat sv. Lucije zapravo krčki biskup. U dodatku titule, osim što je krčki biskup, on je i opat crkve sv. Lucije pa je ujedno i njezin vlasnik. Jer ona nema status župe ili nešto slično – objašnjava mons. Velčić, dodajući da zanimanje može iskazati i općina Baška.

– Krčka biskupija nije sada u mogućnosti formirati dijecezanski muzej, no tu je Grad Krk koji se sprema vrlo ozbiljno i već je u fazi realizacije da se na krčkome trgu otvori multikulturalni centar, odnosno muzej. I upravo je Grad Krk ustupio Krčkoj biskupiji cijeli kat, ako želi, za svoje eksponate, o čemu mi još razmišljamo. Pa bi i to mogao biti jedan od oblika dođe li do zahtjeva Krčke biskupije prema Akademiji. No, toga nije bilo, niti se s time žurimo, niti mislimo da to treba riješiti od danas do sutra. Možda je i Grad Krk zainteresiran za Bašćansku ploču, jer nije nužno da usko bude ondje gdje je pronađena, a sprema se za gradnju velikog muzeja. Predsjednica je to spomenula, ali službeni stav od nas još nitko nije zatražio ni molio te ne znamo što će biti – rekao nam mons. Velčić. Na pitanje postoji li načelno mogućnost da se jednoga dana Bašćanska ploča doista vrati na Krk, rekao je da bi se to “načelno moglo dogoditi, no treba odvagnuti prioritete, odnosno gdje će biti bolje sačuvana i prezentirana”.

– Činjenica je da su se vremena promijenila i da je onda bila riječ o zahvatu očuvanja, a da restauratori danas mogu doći na Krk i mogu obaviti sve što treba – rekao nam generalni vikar Krčke biskupije.

Kemičar prof. dr. Mladen Deželić pisao je da je tijekom prijenosa ploče s Krka u HAZU bilo otpora pa su mještani ploču odnijeli iz crkve sv. Lucije i zakapali je u zemlju da bi je sakrili.