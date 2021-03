Nakon obustave cijepljenja AstraZenecom slovenska infektologinja poručila: 'Sigurno je'

Premda je Slovenija u ponedjeljak privremeno obustavila cijepljenje cjepivom AstraZenece, mišljenje slovenske medicinske struke je nepromijenjeno i to cjepivo je sigurno, istaknula je u utorak na konferenciji za novinare infektologinja Bojana Beović, članica vladinog stručnog tima za Covid-19.

Po njenim riječima, učestalost pojave krvnih ugrušaka kod ljudi koji su bili cijepljeni ne prelazi pojavu te komplikacije u općoj populaciji, nema niti podataka o uzročnoj vezi cijepljenja s tom komplikacijom pa je mišljenje struke u Sloveniji i dalje da je AstraZenecino cjepivo sigurno, kazala je Beović. Ona je podsjetila da je i Svjetska zdravstvena organizacija (WTO) iznijela stajalište da nije potrebno obustaviti cijepljenje i da je proizvod britansko-švedske kompanije učinkovit i siguran, po svim do sada poznatim podacima.

S druge strane, dodala je, stručna skupina vlade i ministarstva zdravstva ima razumijevanja za odluku ministra zdravstva Janeza Poklukara da se cijepljenje iz predostrožnosti privremeno obustavi do nove procjene o sigurnosti cjepiva Europske agencije za lijekove (EMA), čime se je Slovenija od ponedjeljka pridružila skupini zemalja EU koje su se odlučile za taj korak.

Beović je kazala da u Sloveniji do sada nije zabilježena pojava krvnih ugrušaka nakon cijepljenja AstraZenecom, s kojom se je cijepljenje započelo najkasnije od tri cjepiva koja se koriste, dok su do sada zabilježena četiri takva slučaja kod onih koji su se cijepili vakcinom Pfizer-BioNTecha.

VIDEO Plenković o obustavi primjene cjepiva AstraZenece

U Sloveniji je od nedavno masovno počelo cijepljenje AstraZenecinim cjepivom pegagoških djelatnika, koje je sada trenutno obustavljeno, no do nepovjerenja u to cjepivo među onima koji su se trebali cijepiti došlo je nakon što su neke europske države privremeno obustavile njegovu primjenu. Također je bilo jačih neželjenih nuspojava kod dijela cijepljenih, pa su neka cijepljenja učitelja i nastavnika zbog toga bila otkazana i prije odluke vlade da se ono privremeno ne koristi.

Ako EMA, kako se očekuje ovog tjedna, ponovo procijeni da je cjepivo AstraZenece sigurno, onda bi se povjerenje javnosti u njega moglo povećati tako da se javno cijepi cijeli politički vrh u državi, istaknuti su liječnici koji sudjeluju u kampanji cijepljenja. Po ocjeni infektologinje Bojane Beović, tako bi se kod ljudi vratilo povjerenje u to cjepivo.