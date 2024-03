Nakon obilne tuče upaljeno upozorenje za jug zemlje: Stižu olujni vjetar i obilna kiša s grmljavinom

DHMZ za danas prognozira djelomice, ponegdje na sjeveru i istoku unutrašnjosti i pretežno sunčano vrijeme. Na kopnu ujutro lokalno magla. Uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega uz promjenjivu naoblaku ponegdje malo kiše, i to većinom u prvom dijelu dana. Navečer i u noći jače naoblačenje s jugozapada. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu jugo u jačanju na jako, prema kraja dana ponegdje i olujno. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Što se tiče ponedjeljka, DHMZ prognozira da će na Jadranu te u predjelima uz njega biti prevladavajuće oblačno s povremenom kišom, a ponajprije u Dalmaciji i obilnijom oborinom te izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom. U istočnim i središnjim predjelima unutrašnjosti uglavnom suho i sa sunčanim razdobljima. Na kopnu vjetar većinom slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i istočni. Na Jadranu će jako i olujno jugo slabjeti te na sjevernom dijelu i otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 13 °C. Najviša dnevna većinom između 13 i 18 °C, u gorju ponegdje i niža.

Za oba dana izdana su žuta upozorenja za niz regija. Upozorenja su na snazi u nedjelju zbog jakog vjetra, dok DHMZ za nedjelju, za splitsku i dubrovačku regiju, upozorava i na lokalno moguće obilne pljuskove. U splitskoj regiji mogući su u ponedjeljak udari vjetra i do 65 km/h, kao i količina oborina do 40 mm. Također, vjerojatnost za izraženije pljuskove s grmljavinom je do 60 posto. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava se za splitsku regiju. I u dubrovačkoj regiji su u ponedjeljak mogući jaki udari vjetra, koji bi mogli puhati sve do 65 km/h. Očekuje se količina oborina sve do 50 mm, a vjerojatnost za izraženije pljuskove s grmljavinom je do 60 posto.

Podsjetimo, u subotu, nešto iza podneva, Split i njegovu širu okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno jakom kišom, tučom i grmljavinom. Zbog nečistoća u šahtovima uz prometnice jaka kiša u Splitu nije mogla protjecati, pa je na nekim gradskim cestama izazvala kratkotrajnu poplavu. U kratkotrajnom i prolaznom nevremenu u jednom je trenutku jaka tuča zabijelila ceste. Srećom, kako se doznaje od dežurnih službi, nisu zabilježene nikakve štete.

Osim u Splitu, u subotu je turbuletno bilo i u Svetom Filipu i Jakovu, gdje su mještani svjedočili neobično jakoj tuči, koja je u kratkom razdoblju zatrpala rivu. Tuče je napadalo toliko da su se u čišćenje morali uključiti i bageri, pisali smo jučer. Lokalni DVD objavio je da su ranije u subotu četiri člana njihova društva i dva vatrogasna vozila sudjelovala na intervencijama ispumpavanja vode iz obiteljskih kuća i ugostiteljskog objekta te otvaranja vrata stana zbog poplave. "Riva je bila zatrpana krupom, a zahvaljujući radnicima i strojevima komunalnog pogona općine, ista je očišćena. Bravo, ekipa", napisali su na Facebooku iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Filip i Jakov.

