Nakon napada na Aramco, barel nafte skuplji 10 dolara?

Nakon što su jemenski pobunjenici Hutiji u subotu s deset dronova napali dva postrojenja saudijske naftne kompanije Aramco, Saudijska Arabija prekinula je dio svoje proizvodnje nafte i plina.

Napadi su se dogodili u pokrajini Abqaiq, 60 kilometara jugozapadno od Dahrana u saudijskoj Istočnoj pokrajini, u kojoj se nalazi najveća svjetska rafinerija nafte, te u pokrajini Khurais, 150 kilometara sjeveroistočno od Rijada, u kojoj je drugo po veličini naftno polje u zemlji.

Rastu tenzije u regiji

Ministar energetike, princ Abdulaziz bin Salman kazao je da su napadi dronovima utjecali na smanjenje proizvodnje sirove nafte za 5,7 milijuna barela dnevno, što je gotovo polovica saudijske cjelokupne proizvodnje te iznosi čak pet posto ukupne svjetske proizvodnje. Bin Salman naglasio je da će sanacija oštećenja na naftnim postrojenjima trajati tjednima te će do njezina okončanja proizvodnja nafte privremeno biti obustavljena u postrojenjima Abqaiq i Khurais što je izazvalo bojazan da bi cijena nafte mogla naglo porasti.

Međutim, da umiri javnost ministar energetike tvrdi da će dio smanjenja proizvodnje nadoknaditi povlačenjem Aramcovih zaliha nafte, ali još nije jasno na koji način će ova obustava utjecati na globalno tržište ovog energenta. Međunarodna agencija za energetiku (IEA) umiruje javnost tvrdeći da pomno prati situaciju u Saudijskoj Arabiji te da je u kontaktu sa saudijskim vlastima.

Također tvrde da su za sada tržišta dobro opskrbljena komercijalnim zalihama nafte pa nema straha od povećanja cijena, no mnogi naftni stručnjaci tvrde suprotno. Neki od njih vjeruju kako bi cijene nafte mogle skočiti čak 10 dolara po barelu. Iako je još uvijek prerano da bi se utvrdilo kolika je šteta i koliko dugo će postrojenja biti zatvorena, naftni analitičari tvrde da bi cijena crnog zlata mogla porasti i za dvoznamenkasti broj te da će sve ovisiti o trajanju popravka koje može biti u rasponu od tjedana do mjeseci.

– Ovo je velika stvar – rekao je Andrew Lipow, predsjednik Lipow Oil Associatesa bojeći se najgoreg, porasta cijene od 5 do 10 dolara po barelu što je 12 do 25 centi po litri za benzin. Prema njegovim riječima, to bi povećanje zahvatilo čitav svijet.

U međuvremenu, tenzije u Perzijskom i arapskom zaljevu ponovno su užarene. Nakon što su se pokazale male nade da će se one smiriti, napad Hutija na saudijska naftna postrojenja ponovno ih je podigao. Američki državni tajnik Mike Pompeo za napad je okrivio Iran i odbacio navode jemenskih pobunjenika Hutija koji su preuzeli odgovornost.

“Teheran stoji iza gotovo 100 napada na Saudijsku Arabiju dok se iranski predsjednik Hassan Rouhani i ministar vanjskih poslova Javad Zarif pretvaraju da traže diplomatsko rješenje”, napisao je Pompeo na Twitteru optužujući Teheran da je “usred svih poziva na deeskalaciju, Iran sada izveo neviđene napade na svjetskog opskrbljivača nafte”.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.