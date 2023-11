Večeras promjena vremena, ali pravi kaos tek slijedi: Padaju temperature, snijega će biti i u nizinama

U Hrvatskoj će danas biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ujutro u gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno malo susnježice ili snijega, a u Dalmaciji kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Krajem dana i u noći na četvrtak na zapadu naoblačenje s oborinama. Vjetar slab, na istoku prijepodne umjeren sjeverozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice južni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne slabi, a prema večeri ponajprije na sjevernom dijelu okreće na jugo i jugozapadnjak.

- Srijeda u Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom sunčana. Više oblaka u prvom dijelu dana na krajnjem istoku, uz mogućnost za slabu oborinu na granici kiše i snijega. Zapuhat će ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, a najviša temperatura od 3 do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutarnja temperatura od -2 do 0 °C porast će danju na vrijednosti između 4 i 6 °C. Bit će dosta sunčanih sati, a mjestimice će biti i slabog do umjerenog južnog i jugoistočnog vjetra - rekao je meteorolog Krunoslav Mikec iz DHMZ-a za HRT.

Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano, a u Lici i Gorskom kotaru povremeno je moguća naoblaka. "Pritom u noći i ujutro mjestimice može biti slabe susnježice ili snijega, ponajprije u Lici. "Danju obilje sunčanog vremena, a umjerena i povećana naoblaka izgledna je još tijekom noći i jutra kada mjestimice na jugu područja može pasti malo kiše, prije svega u unutrašnjosti Dalmacije", rekao je Mikec. Promjenjivo oblačno u prvom dijelu dana očekuje se na krajnjem jugu Hrvatske, mjestimice s kišom, a poslijepodne uglavnom sunčano.

Foto: DHMZ

Puhat će slaba i umjerena bura, na otvorenom i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka bit će malo niža nego u utorak te se očekuje od 11 do 14 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak ponovno oblačnije, ponegdje s kišom, te uz južinu i toplije, posebno na istoku i u gorskoj Hrvatskoj. "U petak kiša česta, mjestimice i obilna. Tijekom dana će zahladnjeti, najprije na sjeveru unutrašnjosti, zatim i drugdje, te će kiša u noći na subotu i u subotu prijeći u susnježicu i snijeg", objasnio je meteorolog.

Tijekom petka slijedi i novi pad temperature pa će tako za vikend biti razmjereno hladno, uglavnom u subotu mjestimice sa susnježicom i snijegom, osobito u gorju i snježnim pokrivačem, a na Jadranu će zapuhati bura često jaka, na udare i olujna. Zbog nove znatnije promjene vremena DHMZ je objavio i posebno priopćenje.

"Područje niskog tlaka svojom glavninom premještat će se preko Hrvatske s petka na subotu pa iako će na zapadu zemlje, u dijelu Gorskog kotara i riječkog zaleđa, već u četvrtak biti obilne oborine, petak će u gotovo cijeloj zemlji biti kišovit. U mnogim će predjelima pasti i više od 50 litara kiše po metru četvornom, na obali moguće i u kratkom vremenu uz intenzivne pljuskove praćene grmljavinom. S pritjecanjem sve hladnijeg zraka kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Do subote ujutro, a osobito tijekom subote snježni pokrivač nastat će i u nekim nizinama. Stoga povremeno treba računati na skliske kolnike i poledicu", upozorili su.

