Stižu obilne oborine, pljuskovi s grmljavinom i snijeg u gorju: Izdan niz upozorenja

Nakon što je snijeg danas zabijelio područje Splita i okolice, sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. Prema vremenskog prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, na Jadranu i predjelima uz njega ponegdje se očekuje obilna oborina, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom.

U gorju će mjestimice biti susnježica i snijeg. Poslijepodne na zapadu slijedi postupan prestanak oborina. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu u početku jugo i jugozapadnjak u okretanju na jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 3 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

Izdana upozorenja

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, za dio zemlje DHMZ je za utorak izdao upozorenja. Za područje srednje i južne Dalmacije izdano je narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, zbog vjetra.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

Foto: DHMZ

Također, izdan je niz žutih upozorenja. Za zapadnu obalu Istre, Velebitski kanal, sjevernu Dalmaciju te Kvarner i Kvarnerić ono je izdano zbog vjetra. U riječkoj regiji upozorenje je izdano zbog vjetra i grmljavinskog nevremena, a u kninskoj regiji zbog kiše. Po tri upozorenja upaljena su u splitskoj i dubrovačkoj regiji - zbog vjetra, kiše i grmljavinskog nevremena.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuje Državni hidrometeorološki zavod.

