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Brezje bez bala

Nakon gotovo dva desetljeća uklonjene posljednje bale otpada s područja Gospodarske zone Brezje u Varaždinu

Foto: promo
1/5
VL
Autor
promo
17.06.2026.
u 13:03

Uklonjena je posljednja bala otpada, a sanirani prostor ponovno se stavlja u funkciju gospodarskog razvoja i privlačenja investicija

Datum 26. svibnja 2026. ostat će zapamćen kao jedan od najvažnijih dana u novijoj povijesti Grada Varaždina. Toga su dana iz Gospodarske zone Brezje na oporabu odvezene posljednje bale otpada, čime je nakon gotovo dva desetljeća konačno riješen jedan od najvećih ekoloških i komunalnih problema s kojima se grad suočavao.

Završetku uklanjanja bala otpada nazočio je gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj sa suradnicima te predstavnicima svih uključenih tvrtki i institucija koje su sudjelovale u pripremi i provedbi projekta sanacije.

Gradonačelnik Neven Bosilj istaknuo je kako odvoz posljednjih bala otpada predstavlja povijesni trenutak za Varaždin i simboličan završetak dugogodišnje borbe s problemom baliranog otpada u Brezju. Podsjetio je kako je na toj lokaciji od 2005. do 2013. godine odlagan balirani otpad, ne samo iz Varaždina nego i iz okolnih općina, te kako je taj problem gotovo dvadeset godina čekao konačno rješenje.

„Zahvaljujem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je financirao cijeli projekt vrijedan 29,1 milijun eura. Na ovom projektu radila je velika skupina stručnjaka i djelatnika kako bi se gotovo četiri hektara zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje, koji su godinama bili izvan funkcije i blokirali pristup desecima hektara okolnog prostora, konačno vratili svojoj namjeni“, poručio je gradonačelnik Bosilj.

U sklopu projekta uklonjeno je i oporabljeno ukupno 120.743 bala, odnosno 95.221 tona otpada, čime su stvoreni preduvjeti za povratak ovog prostora u gospodarsku funkciju.

Gradonačelnik je također istaknuo kako je već objavljen javni natječaj za prodaju zemljišta u zoni te kako interes investitora, uključujući i strane ulagače, ne izostaje. Takav interes potvrđuje rastuću prepoznatljivost i atraktivnost Gospodarske zone Brezje, koja bi nakon završetka svih aktivnosti ponovno trebala postati jedan od ključnih gospodarskih pokretača razvoja Varaždina. Javni natječaj obuhvaća prodaju ukupno 26 parcela, a nekoliko njih nalazi se upravo na području koje je bilo obuhvaćeno projektom uklanjanja bala otpada.

Iako je odvozom posljednjih bala uspješno završen najzahtjevniji dio projekta, predstoji još sanacija tla i završno uređenje lokacije kako bi zemljište bilo u potpunosti spremno za nove investicije i gospodarske aktivnosti. Time će se u cijelosti zaokružiti višegodišnji proces uklanjanja jednog od najvećih ekoloških opterećenja u povijesti grada te otvoriti novo razvojno poglavlje za Gospodarsku zonu Brezje i Varaždin, a završetak ovih aktivnosti planiran je do kraja lipnja.

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