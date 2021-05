‘Najusamljeniji čovjek na svijetu’ bez kojeg ne bismo pokorili Mjesec

Michael Collins, jedan od tri člana posade Apollo 11, prve misije s ljudskom posadom koja je sletjela na Mjesec 1969. godine, preminuo je u dobi od 90 godina, objavila je njegova obitelj.

Preminuo je u srijedu nakon hrabre borbe s rakom. Posljednje dane proveo je mirno, sa svojom obitelji uz sebe, kaže se u objavi. Obitelj je objavila i kako se Mike uvijek suočavao sa životnim izazovima s milošću i poniznošću, a i s ovim, svojim posljednjim izazovom nosio se na isti način.

Na tamnoj strani Mjeseca

Collins je često nazivan zaboravljenim trećim astronautom na povijesnoj misiji s obzirom na to da je više od 21 sat bio sam u zapovjednom modulu dok su se njegovi kolege Neil Armstrong i Buzz Aldrin šetali Mjesecom.

Collins je u Mjesečevoj orbiti izgubio kontakt s vodstvom misije u Houstonu svaki put kad bi njegov modul bio na tamnoj strani Mjeseca. Nakon 30 orbitiranja sva trojica vratila su se na Zemlju.

– Od Adama nijedan čovjek nije doživio takvu usamljenost kao Mike Collins – stoji u službenom zapisniku misije Apollo 11 aludirajući na njegovu samoću u svemirskom prostranstvu.

No, iako su Neil Armstrong i Buzz Aldrin privukli većinu medijske pozornosti nakon prvog povijesnog slijetanja na Mjesec, Michael Collins bio je jednako važan za uspjeh misije, ako ne i važniji.

Foto: NASA NASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Handout photo of Armstrong, Collins and Aldrin FILE PHOTO: Apollo 11 crew's portrait session shows astronauts Neil A. Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin in this July 1969 handout photo courtesy of NASA. REUTERS/NASA/Handout (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS/File Photo NASA NASA

Naime, kao pilot zapovjednog modula izveo je ključne manevre u svemiru koji su bili potrebni za dolazak na Mjesec.

Svoje “sporedne” uloge u javnosti bio je svjestan i sam Collins, koji je u danima nakon povratka na Zemlju rekao: “Svakako sam mislio da nisam imao najbolje mjesto u modulu od nas trojice. Ali mogu iskreno reći da sam bio oduševljen sjedištem koje sam imao.”

No njegove prave uloge u misiji su stoga bili svjesni kolege iz Apolla 11. Neil Armstrong je preminuo 2012. godine te je 91-godišnji Buzz Aldrin sada jedini preživjeli član misije.

Odajući počast Collinsu, Aldrin je u tweetu napisao: “Dragi Mike, gdje god bio ili ćeš biti, uvijek ćeš imati onu vatru u sebi koja nas spretno nosi u nove visine i u budućnost. Nedostajat ćeš nam. Počivao u miru.”

Collins je rođen 6. siječnja 1930. godine u Rimu, kao sin časnika vojske SAD-a, a do 18. godine je zbog očeva posla često mijenjao mjesto boravišta, sve od Italije do Portorika. Diplomirao je na West Pointu 1952. godine pa se pridružio Ratnom zrakoplovstvu gdje je bio pilot mlažnjaka i testni pilot nakon čega je, početkom 1960., završio u svemirskom programu NASA-e. Nakon sudjelovanja u projektu Gemini slijedio je program Apollo u kojem je trenirao za pilota.

Sudjelovao je u misiji Apollo 8, koja je ljude odvela u Mjesečevu orbitu, ali vrhunac karijere bio mu je spomenuti Apollo 11.

“Istraživanje je imperativ”

Iako je bio vrlo ozbiljan kandidat za pričuvnog zapovjednika misije Apollo 14 i glavnog zapovjednika misije Apollo 17, ubrzo je napustio NASA-u. U kasnijem životu kratko se bavio i politikom, bio je direktor Nacionalnog muzeja zrakoplovstva i svemira, a autor je i nekoliko knjiga o svemirskim misijama.

NASA se od Collinsa oprostila sljedećim riječima:

“Michael je ostao neumorni promotor svemira. ‘Istraživanje zapravo nije izbor, to je imperativ’, rekao je. Intenzivno razmišljajući o svom iskustvu u orbiti, dodao je: ‘Ono što bi vrijedilo zabilježiti jest kakvu smo civilizaciju stvorili mi Zemljani i jesmo li krenuli u druge dijelove galaksije ili ne.’”

Isprobali smo prvi hrvatski električni romobil: "Može potegnuti 25 km/h, a bez punjenja će Rolla prijeći do 50 kilometara"