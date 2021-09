Najmanje 40 osoba poginulo u požaru u indonezijskom zatvoru, uzrok se istražuje

Požar koji je zahvatio prenapučeni zatvor u indonezijskoj pokrajini Banten usmrtio je najmanje 40 osoba, a deseci ljudi su ozlijeđeni, prenosi Reuters.

Požar koji je buknuo između 1 i 2 sata u noći u Bloku C zatvora u Tangerangu ugašen je, no još uvijek je u tijeku evakuacija, kazala je glasnogovornica iz ministarstva ljudskih prava i zakona Rika Aprianti.

“Uzrok požara još se istražuje”, navela je dodavši da su u bloku u kojem je izbio požar kaznu služili prijestupnici koji su zatvoreni zbog droge, a imao je kapacitet od 122 osobe.

