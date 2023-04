Najčešća imena djece u prošlom desetljeću su Luka i Mia, a u Hrvatskoj ima najviše Horvata

Najbolji hrvatski mostovi

Neki su prava arhitektonska remek-djela, a neki po zahtjevnosti gradnje prava građevinska čuda

Najduži most u Hrvatskoj nije Pelješki, nego most Drava kod Osijeka, a dugačak je 2845 metara, Krčki most imao je u vrijeme gradnje najveći luk na svijetu, a Paški je bio prvi koji je neki otok povezao s kopnom