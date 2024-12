Na Telegramu otkrivena zastrašujuća mreža silovatelja, dogovarali se o detaljima: 'Skrivene droge u serumu za kosu'

LUIGI MANGIONE POSTAO HEROJ

Amerikanci u šoku: Čak 41 posto mladih ubojstvo direktora smatra prihvatljivim

Anketa je pokazala da 41 posto odraslih osoba do 30 godina starosti smatra ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona prihvatljivim, dok sličan broj to smatra neprihvatljivim. Činjenica da tako veliki broj mladih opravdava ubojstvo uznemiruje. Istraživanje je provedeno od 11. do 13. prosinca među 1.000 registriranih birača. Margina pogreške bila je tri postotna boda