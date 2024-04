Na slobodu izlazi Ivan Bulj, ubojica 17-godišnje Anđele: Zbog okrutnog ubojstva u zatvoru je bio 22 godine

Nakon 22 godine u zatvoru danas bi na slobodu trebao izaći Ivan Bulj, ubojica 17-godišnje Anđele Bešlić. On bi, prenose 24sata, trebao napustiti zatvor otvorenog tipa u Turopolju gdje je bio nakon premještaja iz strogo čuvanog zatvora u Glini.

Još su ranije, podsjetimo, mještani poručili kako u selu Suhaču iz kojeg je Bulj on nije dobrodošao. Njegova kuća u tom mjestu je napuštena, ruševna i zarasla u draču, a Bulj je svoje slobodne vikende ranije provodio u blizini Zagreba kod kćeri.

- Nije sigurno da se Ivan Bulj neće vratiti u Sinj. On je takav čovjek da se može vratiti. U kuću 22 godine nitko nije povirivao. Žena mu je bila jednom, htjela ju je prodati, ali nema papire i nije mogla - ispričao nam je ranije otac ubijene Anđele Ivan Bešlić.

Inače, Anđela Bešlić je nestala 3.2. 2002. godine. Prvi put u životu otišla je na koncert i nije se vratila. Mjesec dana se nije znalo je li živa ili mrtva, policija je tapkala na mjestu, ali djevojčin otac povezivao je konce, iako je u početku mislio da je oteta i negdje zatvorena. Kada je 5.4. 2002. pronađeno njezino tijelo, bačeno na nepristupačnom terenu, samo 500-tinjak metara udaljenom od kuće sve mu je postalo jasno.

>> GALERIJA Ovo je kuća Ivana Bulja, ubojica Anđele (16). Supruga i djeca napustili Sinj, sada zjapi prazna

Nakon istrage koja je Anđelinog oca i policiju dovela do Bulja on je ubojstvo i priznao krivicu, za što je na koncu bio i osuđen. Isprva je dobio 27 godina zatvora, no ta je kazna smanjena na 22 godine.

- Ja se ne bojim njegovog povratka, ja mu neću ništa, jedino ako bi on nasrnuo na mene. I onda, kada je sve bilo svježe zadržao sam pribranost. Ja sam u ratu svašta prošao. Prišao mi je nedavno jedan suborac, nisam ga vidio od rata i nisam ga prepoznao, a on mi kaže: "Ja tebe nikad neću zaboraviti. Spriječio si me da ubijem zarobljenika, bio sam lud i da nije bilo tebe sad bi bio u Hagu". U ratu sam bio priseban, kad se to s malom dogodilo, pritiskali su me sa svih strana i opet nisam pukao pa neću ni sad - poručio je ranije otac.

