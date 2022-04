Na ruskoj televiziji raspravljali koliko sekundi treba da balistički projektil pogodi zemlje koje pomažu Ukrajini

U emisiji "Rusija 1" ruska novinarka Olga Skabejeva i saborski zastupnik Državne dume iz frakcije LDPR Aleksej Žuravljov govorili su o tome u koliko sekundi bi balistički projektil Sotona trebao stići do glavnih gradova Velike Britanije, Njemačke i Francuske - zemalja koje isporučuju oružje Ukrajini.

- Jedna Sotona i to je to. Britansko otočje više ne postoji. Ozbiljan sam - rekao je Žuravljov.

https://t.co/bjjPvHSHfL

🗿 On the TV channel "russia 1" propagandists Skabeeva and Zhuravlov pondered how many seconds it will take for an intercontinental ballistic missile Sarmat "to fly to the capitals of Great Britain, Germany, and France, which provide Ukraine with weapons". pic.twitter.com/yfGNfhWm4G