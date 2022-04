Vojni stručnjak: Za dva tjedna gotova je bitka za Donbas, Rusi će ostati bez vojnika

Bitka za regiju Donbas bit će gotova za dva do četiri tjedna, kaže vojni stručnjak dr. Mike Martin i objasnio da to znači da će Rusi ostati bez vojnika te će potom Ukrajinci krenuti u protunapad, prenosi BBC.

Ovaj vojni stručnjak smatra da su rusi "prokockali" svoju jedinu priliku da zauzmu regiju tako što su izvukli jedinice iz Kijeva i preusmjerili ih u borbu na istočnom dijelu Ukrajine. Bila je to greška iz razloga što su jedinice bile izranjavane u borbama za ukrajinski glavni grad, a Rusija ih nije uspjela izgraditi i izvesti "odvažan manevar", objašnjava Martin.

Ističe da je došlo do velikog strateškog pomaka u ratu nakon što je Velika Britanija objavila da je cilj istjerati ruske snage iz Ukrajine, uključujući i Krim. Svojim tvrdnjama proturječio je britanskoj ministrici vanjskih poslova Liz Truss koja je rekla da će trebati deset godina da ruske snage napuste Ukrajinu.

- Ruske snage će se urušiti prije toga i vidjet ćemo državni udar - rekao je Martin.

S obzirom na to da je SAD najavio 33 milijarde američkih dolara pomoći za Ukrajinu, to je izuzetno jasan signal namjere, rekao je i dodao da to znači da su NATO i SAD pretpostavili da ruski predsjednik Vladimir Putin blefira kada prijeti korištenjem nuklearnog oružja ako NATO nastavi pomagati Ukrajini.

VIDEO Ukrajinke na Kosovu uče kako razminirati i pomoći domovini: "Ogromna je potražnja za pirotehničarima, treba ih obučiti, da se mogu vratiti u Ukrajinu"