Na referendumu za samostalnost Hrvatske 'Za' je zaokružilo gotovo 94 posto građana

PIŠE MILJENKO JERGOVIĆ

Baby Lasagna čita Pismo lijevom krilu jedne nogometne momčadi

Dok stoji i čita, on je pri vrhuncima vlastitog čudaštva, s kojim će stići u Malmö, na Eurosong, gdje će, ni kriv ni dužan, postati žrtvom jednoga drugog čudaštva, s kojim on zapravo nema ništa. Niste primijetili da on, za razliku od vas, nije bio obuzet čežnjom za pobjedom?