Na probir za rak i žene koje ne puše

Nacionalni program za rano otkrivanje raka pluća počinje u siječnju u 16 bolnica diljem zemlje gdje će na CT niskog zračenja pacijente, koji ispunjavaju uvjete za ovaj probir, selektirati i upućivati njihovi obiteljski liječnici.

Kriteriji za tu selekciju su: dob od 50 godina i 30 godina pušačkog staža, odnosno 15 godina pušenja ako je riječ o dvije kutije cigareta dnevno ili bivši pušač koji je prestao pušiti u posljednjih 15 godina.

Porast karcinoma u žena

Međutim, ovaj hrvatski program s vremenom će se prilagođavati nekim našim specifičnostima jer je cilj na preventivni CT pluća uputiti što više ljudi u riziku za rak pluća. A jedna od tih skupina u posebnom riziku u nas su branitelji koji će evidentno na neki način, neovisno o gore spomenutim kriterijima, biti uključeni u ovaj nacionalni program. Također, evidentiran je, primjerice, i porast karcinoma pluća u žena koje nisu pušači što će se u ovaj nacionalni program s vremenom morati “ukalkulirati”.

– Zato moramo uključiti još neke parametre za rizik. No što više uvjeta stavimo, to je teže krenuti u screening, stoga idemo krenuti pa ćemo s vremenom uključiti i procjene rizika. U Beču sada imaju ideje da rade razlike među kvartovima pa da na screening idu ljudi iz više radničkih kvartova s čim se ne slažem i mislim da to nije u redu. Mi imamo znatan dio populacije koji je posebno ugrožen od malignih bolesti, a to su branitelji i mi to moramo staviti u procjenu rizika – najavio je prim. dr.sc. Ante Marušić s Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Zagreb na kongresu u organizaciji Međunarodne interdisciplinarne udruge za kronične bolesti (MIUK).

Liječnik će imati aplikaciju

Hrvatska je prva europska zemlja koja uvodi nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, bolesti od koje je lani u nas bilo 3100 novooboljelih te od koje je umrlo 2900 ljudi. U izradi programa uz domaće sudjelovali su i inozemni stručnjaci, a ono što je za pacijente, odnosno sve koji bi trebali na ovaj CT bitno jest da će prvu informaciju i uputu dobiti od svojeg obiteljskog liječnika.

Kroz posebnu aplikaciju, naime, obiteljski liječnik će upisati godine pušenja nekog pacijenta i kalkulator s kriterijima izračunat će te upozoriti treba li taj pacijent na screening. Ako je pacijent kandidat za screening, tada će obiteljski liječnik “kliknuti” u sustav na svojem računalu i naručiti pacijenta na CT na jednu od 16 lokacija u zemlji. Pacijenta će nalaz čekati kod obiteljskog liječnika.