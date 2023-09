Na natječaj za šefa(icu) USKOK-a nije se javio nitko!?

Tko će biti novi šef ili šefica USKOK-a, nepoznanica je jer se na raspisani natječaj koji je završio 16. rujna, nije javio nitko!? Dovoljno to samo po sebi govori o stanju u pravosuđu i DORH-u, kada nema interesenata za jednu od najvažnijih pozicija unutar tužiteljskog sustava. Činjenica da nije došla niti jedna prijava, vjerojatno znači da će natječaj morati biti ponovo raspisan.

No sve što se događa oko USKOK-a, ne treba čuditi jer je i na zadnji raspisani natječaj, došla samo jedna prijava i to zadnji dan. Tada je bila riječ o prijavi tadašnje ravnateljice Vanje Marušić, koja je u zadnji tren odlučila prijaviti i za drugi mandat. No malo nakon što je lani u studenom izabrana i potvrđena, u travnju je dala neopozivu ostavku, koja je u javnosti zapravo više shvaćena kao njezina smjena koju je inicirala glavna državna odvjetnica. Nije bila tajna da ona i Zlata Hrvoj Šipek nisu u prevelikoj ljubavi, pa je, smatrali su mnogi, benigna nesreća službenog vozača Vanje Marušić, iskorištena kako bi ona otišla s te funkcije. Tada je za v.d ravnateljice USKOK-a imenovana Željka Mostečak. Ona je trebala na toj funkciji ostati privremeno dok se ne izabere nova čelna osoba USKOK-a. No ta privremenost očito će potrajati.

Ravnatelja(cu) USKOK-a imenuje glavni državni odvjetnik(ca) uz prethodno mišljenje ministra pravosuđa te mišljenje kolegija DORH-a, a bira ga se na četiri godine. Kandidati mogu biti oni koji su u pravosudnim tijelima obnašali pravosudnu dužnost najmanje 15 godina ili isto toliko godina bili odvjetnici, javni bilježnici, sveučilišni profesori pravnih znanosti koji imaju položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita. Osim njih, mogu se kandidirati i ugledni pravnici s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva, a koji su se dokazali svojim stručnim radom i djelovanjem te imaju objavljene znanstvene i stručne radove vezano za određeno pravno područje.

Do sada niti jedan ravnatelj(ica) USKOK-a nije dolazio izvan sustava DORH-a, ranije su ti funkciju obnašali Željko Žganjer, Dinko Cvitan, Tamara Laptoš, Vanja Marušić te od travnja kao v.d. Željka Mostečak. Žganjer je kao prvi ravnatelj USKOK-a također svojevremeno dao ostavku, a danas je odvjetnik, Cvitan je bio i glavni državni odvjetnik dok Tamara Laptoš sada vodi hrvatski Ured europskih javnih tužitelja (EPPO). Vanja Marušić se nakon ostavke vratila u DORH, kao jedna od zamjenica glavne državne odvjetnice. S te pozicije je kao v.d. došla i Željka Mostečak. Pod vodstvom Vanje Marušić USKOK je pokrenuo niz istraga protiv viđenijih političara uključujući i šestero ministra u vladama Andreja Plenkovića. U sukob sa Zlatom Hrvoj Šipek Vanja Marušić je došla zbog Gabrijele Žalac, koja je trenutačno ima tri optužnice, dvije USKOK-ove i jednu EPPO-vu.

Što se tiče Željke Mostečak, od kada ona vodi USKOK, pokrenut je niz istraga protiv ozbiljnih kriminalnih grupacija koje se bave trgovinom drogom ili organiziranim prevarama, a okončane su i neke ranije pokrenute istrage poput one protiv Kazimira Bačića, bivšeg ravnatelja HRT-a, u aferi Advent, trojice osječkih sudaca zbog primanja mita od Zdravka Mamića.... Sve su te istrage okončane podizanjem optužnica koje čekaju da ih sudovi potvrde.

