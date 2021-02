Na COVID-karti Europe RH ima samo dvije regije, to daje krivu sliku turistima

Svi se nadamo da će do lipnja, kad bi se mogle početi bilježiti ozbiljnije turističke brojke, i mnogi domaćini i gosti mogli biti cijepljeni, a korona pod kontrolom. No teoretski je moguće i da zaraza bukti samo u dva, tri žarišta na obali, a da cijeli Jadran završi u narančastom ili čak kao crvena zona. Naime, Hrvatska je na aktualnoj europskoj COVID-karti podijeljena, umjesto po županijama, u samo dvije regije, kontinentalnu i priobalnu.

Potencijalni hrvatski gosti tako na karti koja informira u sklopu sustava “Re-open Europe”, ne mogu doznati koliko je (novo)zaraženih u Istri, koliko na dubrovačkom području, je li neka županija trenutno korona-free i sl. U Hrvatskoj udruzi turizma takav pristup smatraju prijetnjom sezoni i već su na brojnim adresama tražili pomoć ne bi li se sve vratilo na županijske granice. Kao što je lani od nekog trenutka i bilo.

– I to je bilo dobro. Epidemiološka situacija nije ista u svim županijama i korektnije bi i ispravnije prema gostima i prema domaćinima bilo da se to i vidi. Štoviše, bilo bi poželjno da se objavljuje i mikrostanje. Recimo, lani je Rab jako dugo bio bez ijednog slučaja, zašto se to ne bi znalo? Podjela Hrvatske na kontinentalnu i obalnu regiju definitivno je preopćenita, ne pokazuje stvarnu epidemiološku sliku u konkretnoj destinaciji potencijalnom gostu, a demotivira i domaćine. Nije u redu da područje na kojem se ljudi trude pripremiti sezonu i ponašaju se maksimalno odgovorno što se tiče koronavirusa na kraju ne bude valorizirano kao zona s dobrom epidemiološkom situacijom, pa na koncu i nagrađeno turističkim dolascima – kaže direktor HUT-a Veljko Ostojić.

Iz HUT-a su na tu temu pisali na razne adrese, od premijera do eurozastupnika. No reagirali su samo Vilibor Sinčić i Valter Flego, s tim da je Flego obećao i konkretniji angažman. Neslužbeno, pak, doznajemo da bi COVID-karta što se Hrvatske tiče mogla biti prekrojena u četiri regije.

U Ministarstvu turizma razumiju koliko je važno plasirati što precizniju informaciju. Uskoro će u sklopu kampanje ”Safe stay in Croatia” lansirati i stranicu s interaktivnom kartom na kojoj će potencijalni gosti vidjeti aktualno korona-stanje po županijama, a ostvari li se nakana, i mikrolokacijama.

