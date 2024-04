Na aukciji Bukovac i Medović, rijetki dokumenti Dubrovačke Republike...

Igor Goleš, poznati splitski kolekcionar i autor projekta „Zaboravljena Dalmacija“, odlučio je pokrenuti i prvu online aukciju prepunu zanimljivih predmeta, uglavnom vezanih za područje Dalmacije. Igor na društvenim mrežama svoje mnogobrojne pratitelje često iznenađuje snimkama iz starih dalmatinskih kuća i objekata, pa tako ne treba čuditi da je i jedna od zvijezda ove aukcije pronađena u jednoj do takvih kuća.

„Svakako zvijezda aukcije je skulptura mramorne Bogorodice iz 18 stoljeća, rad najvjerojatnije mletačkog kipara majstora Cabiance. Ovu skulpturu je recenzirao naš veliki akademik Radoslav Tomić i po mnogima najveći stručnjak u Hrvatskoj za kiparstvo Srednjeg vijeka, koji je nedavno preminuo. Bio je iznimno oduševljen činjenicom da je pronađena u kući Mimbelli u Orebiću jer su mramorne skulpture iz tog perioda iznimna rijetkost u Dalmaciji. Ne čudi da je pronađena tamo jer obitelj Mimbelli je bila najbogatija brodarska familija na Jadranu u 19 stoljeću, a njihova orebićka vila je bila iznimna i prekrcana antikvitetima“, rekao nam je Igor Goleš.

Među drugim zanimljivim predmetima je i vrlo rijedak dokument iz Dubrovačke Republike - građansko priznanje iz 18. stoljeća Tomi Basegli i njegovoj obitelji, zatim smrtna presuda iz 1844. vođi hajdučke družine i ubojici Ivanu Kutlači iz Zadra, pisma Vlahe Bukovca i Celestina Medovića s vlastoručnim potpisima, originalni primjerak proglasa Ante Pavelića o pripojenju hrvatskih zemalja na Jadranu iz 1943., nakon kapitulacije Italije, te niz drugih vrlo zanimljivih povijesnih dokumenata.

„Kada je nekoliko kolekcionara doznalo da će biti na aukciji pisma Bukovca i Medovića tjednima su me opsjedali da im omogućim da ih kupe, ali to nije bilo moguće, ovo su zaista iznimne rijetkosti na tržištu i drago mi je da će interesanti imati prigodu natjecati se za njih“, dodaje Goleš.

Za Dalmaciju su neizostavni i predmeti vezani uz Hajduk, ali i Jugoplastiku, a zvijezda tog dijela aukcije je zastava Hajduka iz 70-ih godina prošlog stoljeća iz zbirke Vladimira Beare, s njegovim potpisom. Beara je tu zastavu poklonio svom prijatelju, a sada će imati priliku naći novog vlasnika. Tu je i ulaznica s prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije odigrane 17. listopada 1990. protiv SAD-a u Zagrebu.

Aukcija, kazuje Goleš, nije nastala slučajno, jer je on kroz kolekcionarstvo, prvenstveno dalmatinskih razglednica i dokumenata, u kontaktu s mnogim drugim kolekcionarima. Iz odlično prihvaćenih monografija s dalmatinskim starim razglednicama proizašao je zatim i projekt „Zaboravljena Dalmacija“ koji već desetak godina donosi tajne prošlosti i ljepote tog dijela Hrvatske. Na Instagramu profil @zaboravljena_dalmacija prati preko 50.000 ljudi. Aukcija je samo nastavak te strasti, ljubavi prema povijesti i želje da se prošlost sačuva za generacije koje dolaze.

„Godinama sam povezivao kupce i prodavače i na kraju rekao sam sebi: Hajde podigni to na neki veći nivo i tako je pokrenuta ideja o stvaranju aukcije. U zadnjih nekoliko godina imao sam priliku vidjeti vrlo ozbiljne umjetnine i jednostavno sam morao profesionalizirati ovaj posao, podići ga na višu razinu, za sebe, prodavača i same kupce. Nije mi tendencija biti paravan poznatim aukcionarima u Hrvatskoj, niti ja to tehnički mogu, niti želim, ali za mene je moja aukcija iznad svega dobra zabava, radim nešto što volim, upoznajem mnogo novih ljudi, istražujem, educiram se i pronalazim ono najlipše na svijetu, a to su stari antikviteti, razglednice, pisma i drugo... Vjerujem da će s vremenom biti toga sve više i više...“, najavljuje Goleš.

Igor Goleš je najpoznatiji po svojim knjigama o starim razglednicama. Na aukciji će se tako naći i njegova prva knjiga iz 2014. „Zaboravljena Dalmacija“. To izdanje je bibliofilsko, iznimno traženo, izdano u nakladi od samo 100 primjeraka te u ovih 10 godina nikada nije službeno ponuđeno na tržištu.

„Kad je knjiga tiskana, sve je bilo rasprodano i unaprijed rezervirano, a svih ovih godina puno me ljudi tražilo ovu knjigu. Nekoliko vlasnika je imalo po 2 primjerka i svoje su u međuvremenu prodali, a evo jedan od njih je sada i svoj primjerak ponudio posebno na aukciji. Emotivno sam vezan uz tu knjigu, iz nje se izrodio projekt Zaboravljena Dalmacija i to mi je najdraži predmet na aukciji“, govori Goleš koji najavljuje i svoj idući projekt – knjigu o iseljeništvu.

„Započeo sam istraživati iseljavanje Dalmatinaca i Hrvata. Imam već jednu malu zbirku iseljeničkih predmeta i sklapam si u glavi enciklopediju iseljeništva. Ima mnogo knjiga i znanstvenih radova o tome, ali volio bih to ukoričiti na svoj poznati način, u jedno djelo od barem 1000 stranica, u kojem će biti prikazane tople ljudske priče malih ljudi i mnoštvo nepoznatih dokumenata“, najavljuje Goleš. Glede aukcija, plan mu je da budu dvije godišnje. Iduća ja planirana za studeni, a ova aktualna aukcija traje do 12. svibnja na stranici.

