Na 2000 četvornih metara slike 52 Jadrolinijina broda

Naš nacionalni brodar Jadrolinija 75. obljetnicu obilježit će, između ostalog, milenijskom fotografijom Šime Strikomana za koju on kaže da će biti fotografija nad fotografijama, megamilenijska, dosad neviđena i fotografskim aparatom nezabilježena, iako ih je dosad snimio više od osam stotina. Posjetili smo ga u Vodicama, gdje naveliko traju pripreme.

Brodovi s imenom

- Ove godine Jadrolinija slavi 75. rođendan, a mi inače puno surađujemo. Zajedno radimo na projektu Tijat u srcu, a osim toga, radio sam i milenijske fotografije na temu broda "Tijat" i u spomen njihove legende Ante Mrvice. Htio sam im se nekako odužiti jer mi uvijek izlaze ususret, za potrebe snimanja daju mi "Tijat" i na cijeli dan. Tako veliku firmu htio sam prikazati na jedan, recimo to tako, megalomanski način, a kako ne mogu svi njihovi brodovi doći u Rijeku da ih na jednome mjestu fotografiram, odlučio sam zato nacrtati njihove oblike na papiru - kaže Strikoman kojemu, kao i u mnogim projektima, u radu pomaže supruga Edita. Dobar dio Jadrolinijine flote već je nacrtan i izložen u velikoj hali u Vodicama koju je pronašao upravo za tu svrhu. Ne smiju biti izloženi atmosferskim utjecajima, moraju biti na zatvorenom i suhom.

- Nacrtat ćemo sve Jadrolinijine brodove, ukupno 52 broda, zalijepit ćemo ih na Gat Karoline Riječke. Kada, to će odrediti meteorolozi, ne smije padati kiša, niti smije biti vjetrovito, a planiramo negdje oko 15. studenoga. Zauzimat će prostor od 2000 četvornih metara, 50 puta 40 metara, bit će to slika nad slikama. Snimit ćemo je uz pomoć riječkih vatrogasaca, u pozadini će se vidjeti zgrada Jadrolinije. Bio sam hrabar kada sam to predložio, oni su odmah prihvatili ideju i sada je završavamo - kaže Strikoman koji zahvaljuje i svojim Vodicama gdje je pronašao prazan hangar bez kojega ne bi uspio realizirati tu ideju.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 24.10.2022., Vodice - Povodom 75. rodjendana Jadrolinije Sime Strikoman priprema veliku instalaciju za Milenijsku fotografiju. Instalacija sadrzi 52 Jadroilinijina broda od papira koja ce Sime postaviti u Rijeci. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ovdje je bio helikopter, odavde sam često polijetao na snimanje, a sada je taj hangar prazan - kaže Strikoman. Ususret mu je izišla i jedna zagrebačka tiskara.

- Dali su mi "restlove", više stotina kilograma teške, velike količine papira mi daju, treba mi 2000 četvornih metara - govori Strikoman i dodaje da ga ne zabrinjava transport brodova do Rijeke jer ima kamper, ali strahuje od vremenske prognoze.

- Mora biti bez vjetra i vlage da se to dan prije pripremi - ističe Strikoman kojega je izolacija zbog korone natjerala da počne raditi milenijske fotografije, koje su postale sinonim za masovke, bez ljudi ili s vrlo malo njih. Međutim, ova milenijska ipak neće biti takva. Uz svaki Jadrolinijin brod stajat će po jedan učenik iz Srednje pomorske škole Bakar, ljudi koji će jednog dana biti kapetani.

Strikoman naglašava kako će samo snimanje trajati samo 30 minuta, a iza njega stoje dani i mjeseci pripreme.

- Ideju imam još od ožujka, ali bilo je problema u srcu Rijeke koji ćemo gat dobiti. Izašli su nam ususret. Izabrali smo Gat Karoline Riječke. Čekali smo da prođe ljeto jer su gatovi tijekom sezone zauzeti -kaže Strikoman. Brodove zajedno s njim izrađuje i njegova supruga Edita.

Kao u brodogradilištu

- Supruga i ja radimo zajedno, imamo veliko iskustvo i znanje, a i volju. Zajedno kreiramo i radimo, iako ona nije toliko eksponirana. Zajedno radimo i u pripremi, ali i u fizičkom smislu. Sav taj materijal treba odnijeti i donijeti, ali ga i oblikovati. Najteže nam je bilo naći odgovarajući slobodan prostor. Sad nam je puno lakše, premda sve te brodove treba nacrtati, izrezati, obojiti ih plavom i crvenom bojom Jadrolinije, napisati im imena. Izrada jednog broda traje dva dana. Kada napravimo skicu, izrežemo papir i bojimo. Imam osjećaj kao da sam u brodogradilištu, tako se i tamo radi – kaže Strikoman koji tom fotografijom namjerava nadmašiti dosadašnje milenijske rekordere, Hajdukovu milenijsku fotografiju koja je dugo bila rekorder impozantnih dimenzija, kao i milenijsku fotografiju posvećenu nogometnom izborniku Zlatku Daliću. Ova s Jadrolinijinim brodovima i budućim pomorcima dimenzijama će ih nadmašiti.

- Jadrolinijinim jubilejom malo se koji brodar na svijetu može pohvaliti. To je jedna od naših najznačajnijih kompanija, da nije nje ni turizam od kojega svi živimo ne bismo mogli tako uspješno razvijati. Zato sam želio fotografijom dočarati njezin značaj i važnost - otkriva Strikoman. U skladu s tim, brodovi koje rade od papira su impresivnih dimenzija. Dio njih je veličine 6x8 metara, dio 4x6 metara, a neki 3X7 metara.

- Na boku svakog broda umjesto Jadrolinija, kako stvarno piše, vrlo uočljivo napisali smo njegovo ime. Ti brodovi imaju prekrasna imena. Imat ćemo i natpis Jadrolinija, dug 30 metara, logo i pisat će 75 godina. Na taj način ćemo dati svoj doprinos obilježavanju velikog jubileja našeg nacionalnog brodara - najavljuje Strikoman koji već 22 godine radi milenijske fotografije i do sada ih je napravio 819. Do Jadrolinijine bit će ih još tri: 5. studenoga slikat će ih dvije: ujutro u Udbini, a popodne u Segetu Donjem. U Udbini će 1000 lovaca iz Hrvatske pozirati i tijelima napraviti oblik vuka, a u Segetu će fotografirati sve radnike tvrtke Baotić. U subotu 12. studenoga napravit će 822. milenijsku fotografiju na kojoj će biti direktori vodoprivrednih poduzeća koji imaju seminar u Vodicama. On su bili i prošle godine kada je podzemna rijeka po kojoj su Vodice dobile ime još bila bezimena, a sada će svojim tijelima oblikovati ime rijeke - Vodica.

Jadrolinijina milenijska fotografija tako će biti 823. Tijekom 22 godine stekle su popriličnu popularnost, čemu svjedoči i odziv ljudi na snimanja. Strikoman navodi nedavni primjer od prije tjedan dana kada je na snimanje milenijske fotografije u povodu 320 godina Župe sv. Julija Mučenika u Podlapači kod Udbine došlo čak 150 ljudi koji su se odazvali pozivu, a u selu ih živi samo osmero.