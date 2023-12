Muškarac ubio suprugu jer ga je tjerala da jede palačinke za doručak: 'Htjela me udebljati'

Stariji muškarac iz Washington DC-a nožem je ubio svoju suprugu jer nije želio pojesti palačinke koje mu je ona pripremila, objavili su službenici u petak. Steven Schwartz (85) navodno je zario kuhinjski nož u leđa Sharron Hilde Schwartz (81) u njihovom domu na sjeverozapadu DC-a u nedjelju nakon što mu je pokušala ponuditi slatke palačinke kako bi mu pomogla da dobije na težini, prema federalnoj optužnici.

- Ubio sam sam je, Gospode. Ne sjećam se, to je bila luda svađa! - navodno je rekao Schwartz dok je sjedio na stražnjem sjedalu policijskog automobila. Optuženi ubojica je detektivima rekao da je izgubio do 50 kilograma tijekom nedavnog boravka u bolnici zbog fizičkih i psihijatrijskih poremećaja te da mu je Sharron pokušavala povratiti težinu, piše NY Post.

Schwartz je opisao svoju suprugu kao "autoritarnu osobu", ali priznao je da je to radila jer ga "toliko voli da želi da bude dobro i da želi svog partnera i zaštitnika natrag", stoji u izvješću. Prema izvještaju, Sharron mu je nudila palačinke nakon što je saznala da ne planira doručkovati jer je dan prije pojeo četvrtinu krafne.

Schwartz je popustio, ali brzo promijenio mišljenje, što je pokrenulo smrtonosnu svađu. - Sljedeće što [on] čuje je tanjur kako udara u zid - piše u izvješću. Tada je Schwartz navodno uzeo kuhinjski nož i zario ga Sharron u leđa.

Susjedi su čuli krike iz kuće i nazvali sina para, koji je morao gurnuti tijelo svoje majke kako bi ušao u kuću kad je stigao nekoliko minuta kasnije. - Ubio sam nju i sebe - navodno je rekao sinu prije nego što mu je predao nož.

Kada je policija stigla, Schwartz je uhvatio još jedan nož i držao ga prislonjenog uz trbuh, piše NY Post. Nakon što ga je policija smirila elektrošokerom, Schwartza su razoružali prije nego što su ga uhitili. Oboje su prevezeni u bolnicu, gdje je Sharron proglašena mrtvom. Izvještaj o obdukciji kasnije je utvrdio da je ubodena jednom u leđa i da je oštrica probola srce.

- Toliko želim umrijeti ... ne mogu podnijeti hranu i ona me tjerala da jedem i svađali smo se. Vrištala je i bacila mi hranu. Imam dvije dijagnoze, depresiju i poremećaj prehrane. Što se dogodilo, što se točno dogodilo - navodno je rekao Schwartz policajcima. - Ona to ne zaslužuje, ja to zaslužujem, ona ne - dodao je.

Schwartz je otpušten iz bolnice i uhićen je u četvrtak zbog ubojstva drugog stupnja uz korištenje oružja, objavili su federalni tužitelji. Schwartz se izjasnio nevinim unatoč njegovim navodnim priznanjima u trenucima nakon zločina. Zadržan je u pritvoru bez mogućnosti plaćanja jamčevine.

