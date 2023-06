Muškarac ljubavnicu nagovorio da naruči ubojstvo muža, maloljetnica ubila starca zbog 120.000 kn...

Početkom lipnja u Panami je uhićen Mario Pečaver, osumnjičen da je, sa svojom kćeri Anom Pečaver-Lešić, u prosincu 1995. potaknuo ubojstvo Crikveničana Ljubomira Novaka. To je ubojstvo razriješeno do kraja tek 18 godina nakon što je počinjeno.

Tek sedam godina nakon ubojstva imućnog Crikveničanina Ljubomira Novaka, usmrćenog u prosincu 1995. godine hicima iz sačmarice za vrijeme večernjeg trčanja na šetnici između Crikvenice i Selca, otkrilo se tko ga je i po čijem nalogu likvidirao. Naime, 2002. je policijski pouzdanik Stella uspio snimiti priznanje plaćenog ubojice Damira Perasza o ubojstvu i naručitelju.

2005. godine su stoga na riječkom Županijskom sudu bili osuđeni Ljubina žena Snježana Novak, koja je naručila likvidaciju (15 godina zatvora), plaćeni ubojica Damir Perasz (20 godina zatvora) i Krešimir Luketić, koji je Perasza "preporučio" kao osobu spremnu ubiti za novac (15 godina zatvora), ali je i tijekom suđenja bilo jasno da nedostaju dijelovi slagalice.

To se iskristaliziralo tek 2013. godine, 18 godina nakon ubojstva, kada su u odsutnosti na kazne zatvora od po 15 godina osuđeni Mario Pečaver i njegova kći Ana Pečaver-Lešić kao poticatelji na ubojstvo iz koristoljublja. Njih dvoje je 2002. bilo uhićeno, ali se tijekom istrage odustalo od njihovog progona. Naknadno je Luketić otkrio njihovu ulogu u zločinu pa im je suđeno.

Mario je bio obiteljski prijatelj Novakovih s kojim je Snježana nakon muževa ubojstva bila u izvanbračnoj zajednici, a vjerojatno su i prije toga bili u preljubničkoj vezi, dok je Ana u vrijeme ubojstva bila Luketićeva djevojka. No, iako su bili osuđeni ostali su u bijegu sve dok ove godine Mario nije uhićen. Ana je i dalje u bijegu.

U siječnju 2010. sisačka je policija razriješila ubojstvo počinjeno prije 12 godina, tj. 2. listopada 1997. Kako je objavljeno, policijski službenici Policijske postaje Sisak dovršili su tada kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem iz Lekenika zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela pokušaja razbojništva, bludne radnje i teške tjelesne ozljede na štetu 87-godišnje žene, također iz Lekenika.

On je ženu napao 3. siječnja 2010., te ju pokušao opljačkati i silovati, ali ga je u tome spriječila susjeda nakon čega je 39- godišnjak pobjegao. No, istoga je dana pronađen i uhićen te mu je izmjerena alkoholiziranost od 2,78 g/kg.

Policija je tada provela nad njim, zbog sličnosti u događajima, i kriminalističko istraživanje zbog ubojstva 55-godišnje žene iz Lekenika, 2. listopada 1997. i koje do tada nije bilo razriješeno. On je to ubojstvo ubrzo priznao. Naime, on je 2. listopada 1997. godine oko ponoći u alkoholiziranom stanju došao u obiteljsku kuću oštećene u namjeri da od nje uzme novac i nad istom zadovolji svoju seksualnu pohotu.

Pošto je oštećena odbila spolni odnošaj s njim te mu odbila dati novac, on ju je fizički napao, a potom uzeo dvije cjepanice dužine oko 1,5 metar i njima ju počeo udarati po glavi, tijelu, rukama i nogama, sve dok je ona davala znakove života. Ubojica je ostao nepoznat punih 12 godina.

U siječnju 2016. zagrebačka policija razriješila je ubojstvo starca iz svibnja 2009. i za brutalni zločin osumnjičila djevojku koja je tada imala tek 16 godina. Tijelo mrtvog 84-godišnjaka, koji je sam živio u stanu u zagrebačkoj Vodovodnoj ulici u svibnju 2009., pronašao je član njegove obitelji. Nedugo zatim policija je objavila da je obdukcijom u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku potvrđeno da je riječ o ubojstvu te da je na tijelu žrtve pronađeno više uboda oštrim predmetom.

No, ubojica, kao i motiv, ostali su nepoznati gotovo šest i pol godina od zločina. U siječnju 2016. policija je objavila kako je za ubojstvo osumnjičila hrvatsku državljanku rođenu 1993. godine. Ona je 84-godišnjaka ubila nožem između 21. i 23. svibnja 2009. u stanu u Vodovodnoj ulici iz kojega je pritom ukrala oko 120.000 kuna te zlatni muški sat. Zbog toga je prijavljena za ubojstvo iz koristoljublja na osobito okrutan način.

U siječnju 2020. policija je uhitila osumnjičenog za likvidaciju bankara Ibrahima Dedića, jedno od najpoznatijih likvidacija iz 90-ih u Hrvatskoj. Zagrebačka policija za ubojstvo Ibrahima Dedića (51) kaznenu prijavu podnijela je protiv samo jednog osumnjičenika, dok će drugi biti pušten na slobodu. Osumnjičeni tada 49-godišnji državljanin Švicarske, Hrvatske i Nizozemske Tomislav Viktor Basa uhićen je na aerodromu, prilikom ulaska u Hrvatsku, a policija je uhićenjem potvrdila svoju sumnju da je on 3. srpnja daleke 1999. na zagrebačkoj Peščenici ubio bankara Ibrahima Dedića.

VIDEO Ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku: Ivanu Hodak je ubio na kućnom pragu zbog bizarne osvete njezinom ocu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dedić, jedna od medijski eksponiranijih osoba tijekom devedesetih, vlasnik propale Promdei banke, ubijen je na svojemu kućnome pragu u Ivekovićevoj ulici u Zagrebu, a nakon što je već preživio nekoliko pokušaja atentata. Nakon što je Dedić ušao u zgradu, Basa i nepoznata osoba ispalili su u njega 20-tak hitaca iz automatskog pištolja i pištolja. Dedić je pritom zadobio niz strijelnih ozljeda glave i tijela, koje su dovele do njegove smrti, tvrdilo je tužiteljstvo. Tomislav Viktor Basa je 17. prosinca 2021. zbog ubojstva bankara Ibrahima Dedića osuđen na devet godina zatvora.

Zagrebačka policija objavila je 2. lipnja 2006. kako su, nakon više od šest godina, razriješili ubojstvo Mate Grgića (45), koji je smrtno ranjen 12. listopada 1999. godine u mjenjačnici Keops u Kobiljačkoj ulici u Sesvetama.

Za ubojstvo, koje se dogodilo 12. listopada 1999. godine u 21.30 sati, osumnjičena su dvojica muškaraca u dobi od 33 i 51 godinu. Prvoosumnjičeni je iz Zadra te je priznao ubojstvo, dok je drugi počinitelj 51-godišnjak iz Osijeka. Dvojac se upoznao u zatvoru Lepoglava te su nakon izlaska odlučili zajedno opljačkati mjenjačnicu Matina brata. U noći kad su krenuli učiniti naumljeno Mato je radio u mjenjačnici. Zadranin je upao u mjenjačnicu upao naoružan pištoljem i naredio Mati da mu preda novac. No, Grgić se suprotstavio, a razbojnik zapucao. Teško ranjenog brata pronašao je brat Marijan, a ubojica i sudionik pljačke nađeni nakon više od 6 godina.