Salvador - nekoć zemlja nasilja, sada raj za turiste

Salvador, nekoć proglašen jednom od najopasnijih zemalja s rekordnim stopama ubojstava, sada se predstavlja kao turistička zemlja u kojoj je dobrodošao bitcoin, a prema riječima tamošnjeg ministra turizma, turisti hrle u Salvador u rekordnom broju, piše Yahoo News. Ta objava dolazi u trenutku kada ta srednjoamerička država pojačava svoju PR kampanju kako bi pokazala svijetu da više nije zabit koju muče ultranasilne ulične bande nego surferski raj.

U četvrtak je tako mladi i popularni predsjednik Nayib Bukele, veliki korisnik društvenih mreža, objavio na Twitteru video ističući da u Salvadoru 365 dana nije bilo nijednog ubojstva. "Salvador je danas neosporno najsigurnija zemlja u Latinskoj Americi", kaže dramatski glas u videu.

We ended on May 10, 2023, with 0 homicides nationwide.



With this, it's 365 days without homicides, a full year. pic.twitter.com/SlupO8vN6J