Muska prozvao i njegov vlastiti AI alat: Prvo ga je nazvao 'divovskim djetetom', a sad je i njegov pozdrav ocijenio kao 'fašizam'

Nakon inauguracije Donalda Trumpa, tijekom proslave i pobjedničkih nastupa, Elon Musk pozdravio je sve prisutne jednim vrlo nespretnim pokretom ruke, koji su mnogi okarakterizirali kao nacistički pozdrav - to mu se dogodilo čak dva puta u roku od par sekundi.

Na društvenim mrežama je vrlo brzo pokrenuta rasprava je li to stvarno bio nacistički pozdrav ili samo nespretna gestikulacija u trenutku sreće, no svatko je izvukao svoje zaključke. Zato su se zainteresirani obratili Muskovom AI alatu na društvenoj mreži X - Groku.

Prvo mu je postavljeno kratko pitanje koje traži i kratak odgovor. Grok je upitan da jednom riječju poveže Muskov pozdrav s najbližom ideologijom, na što Grok nije oklijevao reći "Fašizam". Nakon toga Grok je ponovno upitan, ali u formi dužeg razgovora.

I prilikom dužeg razgovora, Grok je tvrdio istu stvar, što je vrlo ironično s obzirom da je Musk prikupio milijarde dolara kako bi stvorio "anti-woke" AI opciju da se bori s ostalim mainstream alatima, poput ChatGPT. Grok je kao chatbot integriran na X, a brojni Muskovi obožavatelji vrlo često koriste alat kako bi navodili odgovore kao neosporne istine.

Zanimljivo je da se sada Grok jasno okreće protiv svojeg tvorca, što nije prvi put da to radi. Grok je ranije optužio Muska za širenje dezinformacija, nazvavši ga pritom i "divovskim djetetom". Ovakvi ispadi AI chatbota mogli bi Musku prilično zasmetati, budući da je prije više od godinu dana obećao da će poduzeti neposredne korake kako bi Grok učinio politički neutralnim.

