Musk se sprda nakon pada Facebooka, odgovorio mu Zuckerberg: 'Ako čitate ovu objavu...'

Društvene mreže Facebook i Instagram, u vlasništvu Mete, u utorak poslijepodne prestale su raditi za tisuće korisnika diljem svijeta, što su mnogi korisnici Twittera, društvene mreže u vlasništvu milijardera Elona Muska, koja nije imala probleme, iskoristili kako bi se dobro našalili.

Štoviše, o problemima Facebooka i Instagrama oglasili su se i sa službenog računa X-a, bivšeg Twittera. "Znamo zašto ste trenutno ovdje", kratko su napisali, a našalio se i sam Musk. "Ako čitate ovaj post, to je zato što naši serveri rade", napisao je na X-u. Na tu je poruku reagirao i vlasnik kompanije Meta Mark Zuckerberg: "To je zato što sam ih pustio unutra."

If you’re reading this post, it’s because our servers are working