Informatički stručnjak Lucijan Carić objasnio je da se botovi i u Hrvatskoj koriste za razne svrhe, no ne uvijek za kriminal i dobivanje političkog utjecaja, već i za biznis i sigurnost. "Postoji duga povijest korištenja botova u politici. O tome postoje već ozbiljni znanstveni radovi. Zna se da su korišteni u kampanjama u Brazilu, Francuskoj, Njemačkoj i SAD-u. Vi tu pokušavate na umjetan način utjecati na puls javnosti. To može biti na jednostavne načine, ali dolazi i do toga da imate i elaboriranije priče poput širenja dezinformacija putem upućivanja na sumnjive sajtove", rekao je Carić tijekom gostovanja u Novom danu na N1 televiziji.

"To su vrlo interesantni fenomeni. Laž je uvijek ugodnija nego istina, istinu treba znati procesuirati. Carl Sagan je izvrsno rekao da kad vas dovoljno dugo varaju, niste više u stanju ni sami sebi priznati da ste prevareni i živite u permanentnoj laži", istaknuo je informatički stručnjak. Naglasio je i da je prepoznavanje botova vrlo izazovan zadatak, a društvene mreže nemaju ni motiv da ih prepoznavaju i uklanjaju. "Izgledaju kao obični korisnici. Kad biste uklonili lažne profile s Twittera i Facebooka, broj korisnika bi se smanjio za trećinu", rekao je Carić.

POVEZANI ČLANCI:

Objasnio je i da smo na na većini naših uređaja permanentno uključeni u aplikacije. "Ako netko uspije na vaš telefon ili računalo instalirati softver koji vas nadzire, od toga nema obrane. Vi ste već uključeni na sve račune. Ono što možemo spriječiti je to da se netko drugi negdje drugdje uključi na vaš korisnički račun i zloupotrijebi ga. Imamo sustave s provjerom 2FA, provjere uz pomoć kodnih ključeva, raznih fizičkih tokena i slično", naglasio je Carić.

Glavni način zaštite je enkripcija. "Dok sam profesionalno radio, meni su sve mašine bile enkriptirane. Druga stvar je sanitacija. One stvari koje su stare i ne trebaju vam je najbolje ukloniti. Jedan od načina su nestajuće poruke, gdje se poruke automatski brišu iz sustava nakon nekog vremena", zaključio je.

VIDEO Veliki udar na cyber mafiju: U Italiji i Španjolskoj uhićeno preko 100 ljudi, krali milijune eura preko interneta