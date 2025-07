Musk se obrušio na Trumpov zakon, pa izrekao jednu od najvećih političkih prijetnji: 'Osobno ću se pobrinuti'

Elon Musk, unatoč nedavnoj izjavi o povlačenju iz političke arene, brzo se vratio u središte pozornosti. Tijekom senatske rasprave o 'Velikom, prekrasnom zakonu' predsjednika Trumpa, Musk je na svojoj društvenoj platformi X objavio oštre kritike. "Sramota za svakog kongresnika koji je obećavao smanjenje državne potrošnje, a sada glasa za povijesno najveće povećanje duga! Osobno ću se pobrinuti da izgube na predizborima", napisao je Musk. Kasnije je najavio osnivanje Američke stranke ako zakon prođe, tvrdeći da je "zemlji potrebna alternativa trenutnom dvopartijskom sustavu." Muskovo nezadovoljstvo Trumpovim zakonom kulminiralo je javnim sukobom s predsjednikom. U nizu objava, Musk je predložio formiranje nove političke opcije, javlja CNN.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.