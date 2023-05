Musk cijenom Optimusa želi nadmašiti konkurenciju i pokoriti cijeli svijet

Elon Musk ponovno je izveo ono što zna najbolje, a to je uzbuditi javnost neočekivanim gadgetima. Oni ne moraju biti nešto do sada neviđeno. Humanoidni robot Optimus novi je takav uređaj, kojim će upravljati ista umjetna inteligencija kao i ona na kojoj počiva autopilot iz Teslinih automobila te bi trebao stajati 20.000 dolara. Bilo je to, podsjetimo, nastavno na lanjsku najavu novoga Teslina proizvoda, iako ga je tada Musk predstavio – osobom u kostimu robota. Musk je na predstavljanju, održanom na redovitom Tesla AI Dayu, ustvrdio da njegova kompanija ima sve potrebno znanje, pa i sklopove, koji su, kaže, slični onima u Teslinim automobilima da može Optimuse serijski proizvoditi te ih samostalno testirati u tvornicama. I tu je osnovna razlika između Optimusa i drugih do danas poznatih humanoidnih robota, Tesla ih može proizvoditi na milijune.

Kad je na pozornicu stupio funkcionalni Optimus, učinio je to šetajući pa je potom napravio i plesni pokret, što je bilo sve. Neki su primijetili kako je Musk naučio lekciju s prezentacije Cybertrucka, kada je tvrdio da je staklo Teslina pick-upa neslomljivo, a već sljedeći trenutak razbijeno je maljem. Sad je izbjegao da se s robotom komplicira kako se ne bi dogodilo da padne pred publikom. Radije su prikazani videi na kojima je Optimus radio jednostavne poslove poput premještanja kutija – iako smo to već vidjeli od Boston Dynamicsova Atlasa, najnaprednijega svjetskog humanoidnog robota. No, onda je stigao i drugi prototip koji je, barem izgledom, bio bliže finalnom proizvodu, no taj je pokretao samo ruke, rotirajući šaku, i mahao publici premda je Musk tvrdio kako taj Optimus ima sve ugrađeno, i aktuatore i bateriju, ali još nije pripravan za kretanje. Na prezentaciji se tvrdilo kako tako jer je Optimus razvijen za manje od šest mjeseci, pa će se do funkcionalnog pretproizvoda doći za nekoliko mjeseci ili godinu. U tehničkim specifikacijama stoji kako Optimus pokreće baterija kapaciteta 2,3 kWh, podloga mu je Teslina računalna jedinica SoC, može ga se povezivati kroz Wi-Fi ili kroz LTE. Svaki od zglobova pokreću neki od samo šest različitih aktuatora za koje sustav obrađuje podatke i traži način na koji će ih najbolje upogoniti, odnosno pokretati Optimusove ekstremitete. Za šake tvrde kako se radi o “biološki inspiriranom dizajnu”, dakle oponašanju ljudske ruke koja može nositi različite predmete različitih veličina. Teslin autopilot s automobila prerađen je kako bi mogao funkcionirati u novoj “šasiji” i okolišu.

Musk je rekao kako se radi o temeljnoj transformaciji civilizacije kakvu danas poznajemo, a Optimusova je mogućnost da za dvije razine poboljša gospodarsku produktivnost. Sigurno je, međutim, procijenio ispravno govoreći kako razvoj robota s vremenom može biti značajniji od biznisa s automobilima. Usto je bio i prilično maštovit spominjući kako primjene Optimusa mogu biti razne, od kuhanja, vrtlarenja pa do seksualnog partnerstva, ubrzo nakon što se uspostavi serijska proizvodnja, što bi moglo biti već sljedeće godine. Jasno, nakon predstavljanja Optimusa, odnosno nekoliko njegovih prototipova, mišljenje su dali i stručnjaci za robotiku. Primijećeno je, primjerice, da su mogućnosti Optimusa manje od Hondina Asimoa predstavljenog još prije 20 godina. Ali, cijena bi Optimus učinila pristupačnim znanstvenoj zajednici. Primijećeno je i kako se Teslin robot ne oslanja na strojno učenje, nego na optimizaciju kretanja, što ga čini dugoročno manje uporabljivim. Također, prototip na kojem je demonstrirana mogućnost nošenja i premještanja bio je vezan kabelima, što znači da će imati manju autonomiju kretanja te će se korisnici sporije navikavati na njega. Ali uočeno je i zašto Tesla, odnosno Elon Musk, to uopće radi. Optimus mu daje pristup sve brže rastućoj zajednici razvojnih inženjera u robotici i umjetnoj inteligenciji, pa tako i njihovim sada vrlo skupim znanjima. Tesla je, usto, veliko ime koje će vjerojatno privući još ljudi da se počnu baviti ovim poljem i podijele svoja saznanja koja su do sada možda bila nedostupna. To bi moglo u ovo polje privući i svjež kapital, koji je uvijek potreban. Nitko ne spori kako je uspjeh u samo godinu dana dovesti robota do ove faze, ali i da se nije vidjelo previše od Teslinih tehnologija izravno primijenjenih na Optimusu.

Ustanovljeno je da je najjeftiniji humanoidni robot do sada stajao 150.000 dolara a u cijenu Optimusa povjerovat će se kada ga se bude moglo i kupiti. Možda su najvrednije riječi Marca Raiberta, predsjednika i osnivača Boston Dynamicsa: – Muska se ne smije podcijeniti nakon što je preokrenuo paradigme i automobila i osvajanja svemira, sigurno će sada roboti zainteresirati kudikamo više ljudi. O Teslinu robotu raspitali smo se i kod našeg vodećeg stručnjaka za robotiku akademika Bojana Jerbića.

– Taj je robot vrlo napredan, bez sumnje, no tek treba vidjeti koliko je doista napredan u odnosu na postojeće slične tehnologije. Sigurno je da Elon Musk pametno ulaže u tehnologije za koje je sigurno da će već u skorijoj budućnosti biti ključne. Humanoidna robotika i motorička inteligencija presudne su za širenje robotske tehnologije u naš svakodnevni život, kao i stvaranje novih ekonomskih niša. Međutim, sigurno je da Tesla tek slijedi ono što dobro poznata kompanija Boston Dynamics razvija posljednjih 15 godina. Danas su mnoge napredne robotske tehnologije dostupne na tržištu, što Elonu Musku omogućava da napreduje krupnim koracima. S dovoljno novca lako će ubrzati razvoj i u konačnici nadmašiti konkurenciju. Trenutačno se Atlas Boston Dynamicsa čini naprednijim. Razlike se vide i u malim nijansama, kao što je humanoidni hod s ispruženom nogom, dakle gotovo kao čovjek. Iako se to čini jednostavno, riječ je o iznimno teškom problemu na kojem su inženjeri Boston Dynamicsa radili godinama. Navedeno je kako će robotom Tesla upravljati isti sustav koji upravlja autopilotom u Teslinim automobilima. Da, to je upravo to, slična problematika, jer naš je svijet izrazito neuredan i da bi roboti mogli ući u njega, moraju biti sposobni razumjeti ga i naučiti snalaziti se u njemu. A to je nešto na čemu treba još jako puno raditi – rekao nam je akademik Jerbić.