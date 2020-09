Možemo se pozdraviti s lijepim vremenom: U nastavku tjedna očekuje se zahlađenje i kiša

Polako i sigurno završava razdoblje pretežno suhog i sunčanog vremena, ali još ne i razmjerno toplog. Štoviše, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj i u novome će tjednu temperatura zraka biti i znatno viša od prosječne.

Uz većinom oblačnije vrijeme od nedjeljnoga u ponedjeljak će povremene mjestimične kiše najprije biti na sjevernom Jadranu i u gorju, poslijepodne i još ponegdje u južnim hrvatskim krajevima, a od utorka sasvim suho neće biti ni u sjevernijima, osim možda mjestimice u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Pritom će na Jadranu i područjima uz njega biti i obilnijih pljuskova koje može pratiti i grmljavina. Nevolje će nekima prouzročiti i južina - osobito na Jadranu umjereno i jako jugo, gdjekad vjerojatno i jače, a u kopnenom području i uglavnom malo slabiji jugozapadnjak.

U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano uz većinom slab istočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura između 8 i 11 °C, a najviša dnevna uglavnom oko 26 °C, javlja HRT.

U početku pretežno sunčano, a zatim oblačnije bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a prema večeri malo kiše može pasti ponajprije u Karlovačkoj županiji. Jutro malo toplije od nedjeljnoga, a poslijepodnevna temperatura između 24 i 26 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu promjenjivo, a mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar će biti slab, na Jadranu ujutro uz obalu burin, danju vjetar promjenjiva smjera uz malo valovito more. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na moru od 15 do 20 °C, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 24 °C, na Jadranu od 24 do 27 °C.

Još toplije bit će danju na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, uz pretežno sunčano vrijeme. Oblačnije će biti poslijepodne i navečer, kada mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, osobito u Zagori. Nakon slabe bure danju će vjetar okrenuti na jugo i jugozapadnjak.

Pretežno sunčano bit će još u ponedjeljak na jugu Hrvatske, uz najvišu temperaturu zraka između 27 i 29 °C, dok će temperatura mora biti od 23 do 25 °C. Ujutro će uz obalu puhati slaba bura od sredine dana jugo."

Od utorka na kopnu promjenjivije, uz povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova, češće u gorju. Najmanje kiše past će u istočnim krajevima, gdje se ponegdje čak može zadržati i suho. Uz povremeno umjeren jugozapadnjak jutra će biti toplija, a i dnevna će temperatura biti viša od uobičajene za doba godine.