Moderni desničar na Zapadu može biti gej i ateist. A u Hrvatskoj?

Na Zapadu je to trend: konzervativni britanski novinar Douglas Murray, povjesničar David Starkey i američki investitor Peter Thiel su gejevi. Ali moderni konzervativac može biti i ateist ili protivnik slobodne trgovine: upravo to su kolumnist Washington Posta George Will i novinar Tucker Carlson, čiji je otkaz na Fox Newsu prošlog tjedna izazvao potres u SAD-u