Mladić iz Dugopolja koji je pretučen u BiH probudio se iz kome: 'Još je u bunilu, ali sve prepoznaje'

Vicko Dodoja, 27-godišnjak iz Dugopolja koji je prije desetak dana brutalno pretučen u Vitezu, probudio se u ponedjeljak tijekom dana iz inducirane kome i zdravstveno stanje mu se poboljšava.

Njegova sestra Marija Dodoja kazala je za Slobodnu Dalmaciju da sve prepoznaje, no još je u svojevrsnom bunilu.

- Ne smije se još umarati, odgovorio je na najosnovnija pitanja poput oog kako mu se majka zove. Isto tako, prepoznao je sve one s kojima je bio, razgovarao je i s tatom koji mu je rekao da je nešto napravio, a Vice je rekao svaka čast... Kad se probudio kazao je da je žedan, eto.... - kazala je sestra pretučenog mladića, pa dodala da se mnoštvo ljudi u Sinju okupilo u subotu u na misi za njega.

- Otac se ujutro rano digao i išao je pješke u Sinja zavjetovati se Gospi za svog sina... Previše ljudi za Vicu moli i čudo se moralo dogoditi. Dat će Bog da to ide nabolje - kazala je Vickova sestra.

Podsjetimo, prema ranijim navodima majke ozlijeđenog, do sukoba između Vickovog društva i lokalnih stanovnika navodno je došlo nakon što su se mladići iz njegovog društva nabacivali lokalnim djevojkama i nudili im novac za seksualne usluge. One su o svemu obavijestile svoje mladiće koji su stigli kasnije u hotel. Vicka su tukla dvojica sve dok djevojke nisu izašle iz susjedne sobe i kazale da on nije kriv.